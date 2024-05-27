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尺素金声 | 经济“压舱石”稳当当！工业生产增长6.7%

2024年05月27日12:47 | 来源：人民日报客户端
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工业是国民经济的主体，被喻为经济“压舱石”。日前，中国经济4月报出炉：工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%，为近年月度环比增速高点；41个工业大类行业中，36个行业增加值同比实现增长；619种主要工业产品中，386种产品产量同比实现增长；工业企业当月利润由降转增，超七成行业利润实现增长……工业生产增长加快，持续回升向好的态势令人欣喜。

工业持续回升向好，离不开高端化、智能化、绿色化转型的稳步推进。

4月20日，中国第二艘国产大型邮轮顺利进入船坞连续搭载，预计2026年底前交船。同日，中国载重最大货运列车成功开行，车长超4公里、载重达3万吨级。

一轮、一车，成为中国制造迈向高端化的缩影。动车组产量同比增长212.5%，航天器及运载火箭制造行业增加值增长47.1%……4月份，装备制造业、高技术制造业实现较快增长，高端制造稳步推进。特别是高技术制造业延续了近段时间以来的好势头：4月份，增加值同比增长11.3%，增速较上月加快3.7个百分点，连续6个月加快。“技术含量”更高了，中国工业的韧性也更强了，为稳定经济增长提供了有力支撑。

智能制造表现同样亮眼。今年以来，随着制造业智能化转型加速推进，与“智能”相关的行业加快发展。4月份，传感器、工业控制系统、工业机器人等生产端产品，智能无人飞行器、智能车载设备、服务机器人等消费端产品均实现两位数增长。

绿色产品产销也是保持高位增长。4月份，新能源汽车、充电桩、太阳能电池产量同比分别增长39.2%、12.0%、11.1%，带动上游太阳能工业用超白玻璃、单晶硅、多晶硅等绿色材料产品产量实现20%以上增长。

工业持续回升向好，离不开供需两端的同步发力。

需求侧，得益于大规模设备更新和消费品以旧换新政策逐步落地，相关行业需求回暖、生产向好。

央行设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，27个省市因地制宜出台制造业贷款贴息……各方共同努力下，设备更新需求持续释放，前4月，设备工器具购置投资同比增长17.2%。

政府引导、企业参与、平台支持，消费品以旧换新活动如火如荼。据统计，部分家电、汽车企业已公布的以旧换新补贴计划金额超过150亿元，多家电商平台与生产企业合作投入超过100亿元。需求拉动下， 4月份消费品制造业同比增长4.8%，增速比上月加快1.7个百分点。

供给侧，随着我国加快发展新质生产力，工业领域创新能力与日俱增。作为世界第一制造大国，中国工业门类齐全，产业配套能力强，不少产业的技术水平、竞争能力在日复一日的点滴进步中走向新的跃升。

从贴牌生产到自主创新推出智能家电产品，中国品牌的扫地机器人、智能门锁、智能冰箱等产品走俏海外；从跟随到并跑甚至部分领域领跑，中国企业的电动装载机、智能高空作业平台等产品备受市场认可。4月份，抓住全球贸易回暖机遇，工业出口大幅加快，有出口的39个大类行业中，31个行业出口实现增长。

需求恢复、生产加快、价格回暖，推动工业企业效益持续恢复。4月份，全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%，企业当月利润明显改善。

核心指标持续回升向好，为广大经营主体注入了信心。4月份，制造业PMI生产指数为52.9%，为2023年4月份以来最高，连续两个月位于扩张区间，产能加快释放；生产经营活动预期指数为55.2%，制造业企业信心保持总体稳定。

大规模设备更新和消费品以旧换新政策的持续落地，将释放更大市场空间；信息技术、数字技术、绿色技术蓬勃发展，将助力新动能加快培育增长……展望全年，工业经济有望持续回升向好，筑牢中国经济“压舱石”。

(责编：白宇、卫嘉)
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