原标题：科普创新助力乡村振兴！第十二届“魅力之光”甘肃赛区在兰州全面启动！

今年是我国第一颗原子弹成功爆炸60周年，也是中核集团“整体·协同”年。5月25日，恰逢2024年全国科技活动周首日，中国核能电力股份有限公司、中国原子能工业有限公司、兰州大学核科学与技术学院联合主办的第十二届“魅力之光”科普活动甘肃赛区启动仪式暨第二届院士专家讲座助力乡村振兴活动在中核兰铀工人俱乐部礼堂举办，活动发布“协同清洁能源优势 发挥科普创新力量 助力陇原乡村全面振兴行动”倡议，并举行“核力筑梦”微心愿爱心传递仪式和向中核玉门新奥新能源有限公司授予“玉门市青少年光热科普教育基地”。

这是中国核电联合中国原子能携手联动中核集团在甘肃企业、合作伙伴共同深化政企校合作，共同助力乡村振兴和清洁能源、科普创新协同发展的生动实践，共同培育青年能源科技人才、履行社会责任的有益探索。

国家能源局、生态环境部（国家核安全局）、中国核学会、甘肃省科学技术协会、中国核工业集团有限公司、兰州大学牵头指导，新华水力发电有限公司、中核汇能有限公司、中核兰州铀浓缩有限公司承办，中核新华黄龙抽水蓄能发电有限公司、新华发电西北分公司、中核汇能甘肃公司协办活动。

中国工程院院士、清华大学教授王玉明，生态环境部西北核与辐射安全监督站分党组成员、纪检组长余建兴，国家能源局核电司综合处处长刘欣等一同见证活动启动。中核集团党群工作部副主任任小博，兰州大学核科学与技术学院副院长史克亮，中国核电党委副书记张国华，新华发电、中核汇能党委副书记张国斌，中核兰铀党委副书记、总经理边海分别代表指导单位、主办单位、承办单位致辞。

甘肃省人民政府办公厅、省科协、省农业农村厅、省教育局等相关部门负责人，天水市政府、玉门市委、兰州市科技局、渭源县、卓尼县、清水县、通渭县、漳县等领导，中核集团西北市场开发部、中核四0四等集团公司在陇单位代表，兰州大学、西北师范大学、兰州交通大学、兰州五十中、新安路小学、渭源县、卓尼县、通渭县、漳县师生代表，30多家媒体代表，共计600余人参会。

在主题讲座环节，中国工程院院士、清华大学教授王玉明，共和国第一瓶高浓缩铀产品提取者刘晓波，中核新华黄龙抽水蓄能发电有限公司党委委员、副总经理赵建军，分别围绕核科技发展、科学报国精神、清洁能源等主题，详细介绍了“双碳”目标下，我国核能行业发展前景、清洁能源产业相关科普知识等，与会师生进一步走近科学、清洁能源产业，有效激发了孩子们热爱科学，崇尚科学家精神，追求德智体美劳全面发展、报效祖国的志向和热情。

活动期间，与会嘉宾及师生代表还参观了中核兰铀工人俱乐部核科普馆、王承书纪念馆、兰铀爱国主义教育馆，深入了解我国核工业发展历程；并在甘肃省博物馆及兰州大学校史馆进行研学之旅，在兰大大礼堂现场观看了纪念中国核物理的先驱者、兰州大学核学科的奠基人徐躬耦的原创教育话剧《徐躬耦》。

启动环节通过新华网、人民政协报、科普中国、中国核电等视频号、微博、抖音等多个媒体平台同步直播，收看人次超过50万人次。

(责编：曹淼、高雷)

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