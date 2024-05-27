人民网北京5月27日电 （记者许维娜）在中国旅游日之际，特步集团“特跑族跑运河活动”在北京奥林匹克森林公园迎来收官仪式。近400名全国特跑族分会负责人、马拉松运动员及北京分会跑团成员参与跑步盛事。

活动现场。主办方供图

据悉，该活动自3月30日起，历时51天，跨越3500里，途经19座城市，最终在北京画上圆满句号。

现场，特步集团向身障公益人士何亚君和任耀授予“特步跑步公益大使”称号，以表彰他们对跑步和公益的贡献。这一行动是对所有身障人士和公益爱好者的尊重与鼓舞，体现了对社会公益事业的支持和承诺。

近年来，在全民健身政策和互联网科技的推动下，跑步类App用户黏性不断提高，跑步用户规模持续增长。

此次“特跑族跑运河活动”线下吸引了众多跑步爱好者，线上也有近18万跑友参与。与“学习强国”平台推出的线上活动，参与人数超12万，展现数字平台在推动体育活动的潜力。

据统计，特步跑步小程序活动有近6万跑友参与，累积了671.9万公里奔跑里程，相当于大运河全长的3732倍。业内人士指出，这体现了特跑族成员对跑步的热爱和健康追求，也展现了我国民众对健康生活的积极态度和活力。

据了解，“特跑族跑运河活动”以“文化引流、旅游赋能、广宣推动、体育践行”为指导方针，旨在通过跑步的方式，让参与者深入感受运河的历史文明，同时为运河沿线城市的文化和旅游发展注入新活力。

随着下半年的来临，特跑族即将正式开启“跑黄河”活动。有关负责人指出，旨在通过一系列活动，持续推广跑步的健康理念，携手共筑奔跑的力量。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经