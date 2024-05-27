人民网记者 乔雪峰

近日，在新疆维吾尔自治区哈密市，一列满载煤炭的列车从红淖铁路驶出，经兰新铁路进入内地。同一日，在新疆阿拉山口，满载货物的中欧班列在口岸换装后驶向哈萨克斯坦，最终将进入欧洲市场。

当前，新疆正全力构建亚欧黄金通道和向西开放的桥头堡，公路网络覆盖天山南北，铁路成网成环，航空网络“东西成扇”，一个东联国内市场、西挽中亚欧洲，贸易往来频繁、支撑国家向西开放的黄金通道正加快建成。

“十四五”以来，在交通运输部大力支持下，新疆紧紧围绕丝绸之路经济带核心区、新疆自贸试验区、“八大产业集群”建设，全力谋划推进重大交通工程建设，加快建设通行便利的公路网、高效畅通的商贸物流网、联通欧亚的跨境网，积极谋划“牵一发而动全身”的工程项目，持续扩大有效投资，相继建成若羌至民丰高速公路等50个项目。

当前，新疆正全力推进218国道那拉提至巴伦台等38个项目建设，加快奎屯至独山子至库车高速公路等17个项目前期工作，推动“疆内环起来、进出疆快起来、南北疆畅起来、进出境联起来”加快实现。

近年来，新疆持续加大基础设施建设力度，北部、中部、南部三大国际运输通道初步形成，进出境、进出疆、南北疆之间交通更加便利。

丝绸之路经济带南通道依吞布拉克至若羌、若羌至民丰、民丰至洛浦高速公路相继建成通车，环准噶尔盆地和环塔里木盆地高速公路建成，南北疆多通道加快建设，东联西出、南北畅通的快速路网格局加快形成。

截至2023年年底，新疆运输机场数量达25个，运营涉疆支线航线222条，其中疆内支线互飞航线77条、支线直飞疆外航线145条，东西成扇、疆内成网、连接亚欧、客货并举的航线网络日臻完善。

近日，在阿拉山口综合保税区跨境电子商务分拣清关中心，满载货物的集装箱卡车来回穿梭。截至3月底，阿拉山口综合保税区今年累计出口包裹超768万票，同比增长14%。

乘着共建“一带一路”的东风，昔日的边境小城紧抓机遇，基础设施日益完善，已发展成为集通关、贸易、物流、加工仓储、金融、旅游等多功能于一体的沿边新兴城市。

数据显示，截至今年3月底，阿拉山口综合保税区内已入驻企业864家，其中，贸易企业473家、物流企业105家，初步形成进口农畜产品加工、金属矿产品加工、出口医用材料、装备制造及跨境电商五大产业。

2022年7月，阿拉山口市欧盛通卡航国际物流有限公司看中阿拉山口的地理和政策优势，搬入综合保税区。“今年出口量明显增加，每月发运50多车货物，同比增加了近5倍。我们计划再购进60辆运输车，扩大进出口规模。”该公司经理孔祥林介绍。

在千里之外的喀什综合保税区，每天排队通关的车辆成为一道风景线。喀什综合保税区与全球73个国家和地区有贸易往来。今年前两个月，喀什综保区完成进出口贸易额108亿元，同比增长89.6％。

“综合保税区吸引力不断增强，产业集聚效应明显，前两个月新增经营主体56家。目前，综合保税区内累计注册企业数量增至610家。”喀什地区发展改革委党组副书记、主任夏世德介绍。

在当今数字化时代，智慧供应链已成为电商物流行业的核心。近日，喀什商贸物流集团与百世集团正式签署战略合作协议，共同打造新疆电商数字化智慧供应链平台，双方将携手推进新疆电商物流行业的数智化转型，为新疆的经济发展注入新动力。

对于新疆这样一个地域辽阔、资源丰富的区域来说，构建一个高效、智能的供应链平台，对于促进当地农产品的销售、加强品牌建设、推动农业产业的数字化转型具有重要意义。

“此次合作将通过整合物联网、大数据、人工智能、区块链等先进技术，实现物流过程的数智化、自动化和透明化，极大提升供应链的效率和响应速度。”百世集团副总裁、百世供应链副总经理魏永强接受记者采访时表示。

通过此次合作，新疆区域的电商物流体系将得到进一步完善，农产品的销售渠道将更加畅通，特色品牌的影响力将得到扩大。此外，合作还将促进当地农业产业的转型升级，为新疆的乡村振兴和农业农村现代化提供有力支撑。

记者从新疆维吾尔自治区邮政管理局获悉，自新疆实行包邮政策以来，快递企业业务量显著增长，电商平台发往新疆的非包邮订单平均运费已降低约80%。

此外，快递送达时间也大幅缩短，以往需要7到8天才能送达新疆的快递，现在已缩短至5天以内。特别是发往乌鲁木齐地区的快递，最快仅需73小时即可送达。

从国家邮政局日前公布的2023年度数据看，新疆快递业务量累计完成3.05亿件，快递业务收入累计完成62亿元，两项增速均排在全国首位。快递业已成为新疆发展最快的行业之一。

今年，新疆将积极扩大有效投资，确保年内完成交通固定资产投资685亿元以上，持续发挥好政府投资的带动放大效应，以交通运输高质量发展的新成效助力建设美丽新疆。

(责编：王仁宏、高雷)

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