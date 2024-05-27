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我国将加快建设支撑国际一流营商环境的知识产权保护体系

2024年05月27日15:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月27日电（记者宋晨）到2027年，知识产权保护体系和保护能力现代化建设迈出实质性步伐，知识产权法律法规更加全面系统；到2035年，知识产权保护体系和保护能力现代化基本实现……国家知识产权局日前联合多部门制定《知识产权保护体系建设工程实施方案》。

　　记者27日从国家知识产权局了解到，这份方案旨在加快建设支撑国际一流营商环境的知识产权保护体系，助力实现高水平科技自立自强，推动经济高质量发展。

　　方案提出，建设知识产权保护体系是一项系统工程，要从知识产权保护全链条、全过程、全要素出发，重点在知识产权保护政策和标准体系、知识产权执法司法体系等七个方面开展。

　　国家知识产权局相关负责人介绍，方案提出将突出高质量创造导向，构建审查能力突出、代理服务规范、创新主体满意的知识产权授权确权体系。到2025年，发明专利审查周期压减至15个月，一般情形商标注册周期稳定在7个月，发明专利结案准确率95%以上，商标审查抽检合格率97%以上。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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