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我国自主研发17.5万立方米LNG船在大连出坞

2024年05月27日15:30 | 来源：新华社
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我国自主研发设计的17.5万立方米液化天然气（LNG）运输船5月27日在中国船舶集团大连船舶重工集团有限公司（简称中国船舶大连造船）出坞。该船是在常温常压下运输零下163摄氏度液化天然气的特殊船舶，是液化天然气供应链中的关键装备。

大型LNG运输船与航空母舰、豪华邮轮一起，被并称为造船业“皇冠上的三颗明珠”，其设计、建造是一个国家船舶工业综合实力的集中体现。

正在建造中的17.5万立方米LNG运输船。（中国船舶大连造船供图）

此次出坞的LNG运输船是中国船舶大连造船承建的首艘大型LNG运输船。该船总长295米、型宽46.4米、型深26.2米，设计吃水11.5米、设计服务航速19.5节，液货舱总舱容17.5万立方米，可以停靠全球绝大多数的大型液化天然气岸站，具有极佳的适港性和船岸兼容性。该船安全稳定性高、运输过程中LNG损耗小。燃油和燃气模式均满足国际海事组织最严格的排放标准，具有较高的节能环保性能。

出坞后，该船将进入水下系泊调试及货物围护系统施工阶段，计划于2025年8月交付。（记者张博群）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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