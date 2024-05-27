原标题：以“新”促质 深圳建行科技金融助传统产业链高质量发展

“中金岭南营业收入再创历史新高，产业并购取得新突破。”近日，中金岭南有色金属股份有限公司公布2023年营收。这也是建设银行深圳市分行在金融科技推动下，科技创新与传统产业碰撞、融合，重构产业链生态，形成新质生产力的典型案例之一。

近年来，建设银行深圳市分行落实中央金融工作会议对“金融要为经济社会发展提供高质量服务”有关精神，创新推出“产业互联网+供应链金融+数字化平台”服务模式，加强对先进制造业、物流行业重点客户的支持力度，以及产业链上企业的扶持培育力度，以优质金融服务支持现代产业体系建设，助力实体经济行稳致远。

精准把脉施策

中金岭南是我国有色金属行业头部企业，拥有多处跨国矿山与冶炼厂，其生产经营关乎我国重要行业产业链安全和战略资源储备。在长期发展中，深圳建行一路相随，凭借优质的服务深得信任。

近年来，为支持国家推进重要矿产资源战略布局，中金岭南构建多金属国际化全产业链新格局，通过收购山东东营铜冶炼厂，正式进入铜领域，产业链发展起来，挑战也随之而来。“对境外矿产进口需求量大，上游均为全球资源型龙头企业，对合作金融机构有着严格的评级要求。”“母公司担保规模有限，境外子公司采购额度不足。”“链条企业涉及境内外，线下模式时效性差且风险难控。”“融资成本太高。”“融资渠道单一，迫切需要构建以总部为主、子公司为辅的融资体系”……

了解到中金岭南面临的一系列机遇和挑战后，建行深圳华侨城支行营业部迅速协同总分行，运用新技术、新模式、新服务，协同中金岭南搭建“跨境+境内”供应链金融体系，以科技金融创新助力客户产业链升级。

携手重构体系，赋能产业转型

针对境内业务方面，建行深圳华侨城支行营业部帮助中金岭南优化融资体系，整合供应链和金融资源，以平台数据为支撑，着力业务关键环节，向成员公司及其链条企业直接投放贷款，既降低集团公司融资压力，又帮助链条企业融资降本增效。“审批层级清晰，全流程线上进行，还可以直接下载融资凭证，操作起来很方便。”几次放款后，中金岭南及其子公司对于建行供应链金融数字化平台赞不绝口。

目前，中金岭南贸易上下游企业均与建行开展业务合作，确认融资金额数亿元，并成为建行首个共建数字化平台的省属国企。

为助推跨境业务，建行深圳华侨城支行营业部为其设计了“错币种错期限背对背信用证”综合服务方案，助力中金岭南优化跨境融资链条，解决授信额度不足问题；运用金融科技优化供应链融资系统关键流程，将中金岭南业务办理时长由6天缩短至2天；本外币融合方案，则降低了美元加息对企业的影响。

在建行的支持下，中金岭南成功构建“海内外铜矿+东营冶炼及精深加工+粤港澳大湾区消费市场”协同发展新格局，阴极铜产量、营收、净利润同比大幅提升，实现产业结构的优化升级和发展战略的成功转型，目前已成为深圳建行最大的信用证客户。

建行专业高效的金融服务得到中金岭南高度认可，“过去一年，公司依托建行强有力的供应链平台保障和资金支持，精研市场、精准营销，供销两端协同发力，铜矿板块盈利能力持续提升，提前超额完成经营目标。接下来，集团将与建行进一步加深合作，助力公司高质量发展，加快建设千亿级、世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。”

畅通民生循环

顺丰集团是我国综合物流服务行业龙头企业，依托速运物流板块，打造形成以快递服务为核心，以同城、冷链、仓储等多元化综合物流服务为一体的业务体系，业务链条渗透工业制造、商业流通、农产品上行、食品及医药冷链、本地生活、国际贸易等多领域，仓储物资涵盖白酒、3C、大宗商品、民生快消等多品类，建成触达国内外97个国家及地区的强大物流网络，对保障民生物资运输、支撑产业供应链、畅通微循环发挥了重要作用。随着顺丰仓配系统不断完善，链条下游中小企业数量迅速增多，对仓库货物快速变现投入新订单的需求非常迫切。但因下游企业与顺丰集团不存在贸易关系，在传统供应链金融模式下，中小企业面临获得授信难、资金压力大的痛点。

建行敏锐意识到这将成为供应链金融创造性延展的又一个重要机会，设计顺丰数字科技“仓储融资”新型供应链金融产品，通过高度融合顺丰数字科技供应链监管技术，从货物品类、交易环节、运输监管、系统平台等维度量身定制服务方案，辅以电子仓单质押、协助处置等风控措施，佐以全线上自动化操作、一点对接全国客户等科技优势，实现银行端授信审批、贷款投放及还款，顺丰端货物仓储等信息实时线上交互，成功构建顺丰集团物流仓储供应链金融新生态，以科技金融创新打破传统供应链金融只能对与核心企业具有贸易关系的链条企业提供融资服务的固有模式，撬动金融资源安全快速地流向中小微企业，通过保障小生意，实现服务大民生。

“建行全流程线上操作，半天不到就可以把贷款申请下来，不需要任何不动产抵押。我们贸易公司平时最大的问题是进货占用流动资金较大，而银行贷款产品流程长，没法和购货与销售安排完全契合，建行的产品让我们的应急周转资金来源变得更容易，随时采购随时申请融资、随时还款随时到顺丰仓库取货，我们销售规划、库存管理的灵活度和自主性完全没有收到影响，按天付息资金实际使用成本更优惠。”近日，建行深圳华侨城支行为山西某白酒公司陆续发放多笔“仓储融资”贷款，以高效便捷的金融服务支持客户旺季销售，得到该公司负责人高度认可。

目前，顺丰数科“仓储融资”新型供应链金融业务已覆盖白酒、3C、大宗商品、食品、日用、家居等多个品类，累计投放仓储贷7.11亿元。（记者 汤莎 通讯员 肖雅琪 於枫）

(责编：董童、李源)

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