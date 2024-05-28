人民网记者 乔雪峰

麦浪翻滚、菜籽飘香，夏熟作物陆续迎来丰收季，收割机的轰鸣声响彻田间。5月下旬，全国进入“三夏”大忙时节，我国各地抓紧抓牢夏收、夏种、夏管各项工作，夯实全年粮食丰收基础。

记者从交通运输部获悉，我国湖北、河南、陕西、河北等地交通运输部门会同农业农村等部门提前安排部署，强化保通保畅，全力为夏收机具及运输车辆高效安全通行保驾护航。

河南是小麦生产大省。为护航“三夏”生产，河南省交通运输部门根据辖区内农作物成熟时间和往年跨区机收运输车辆通行情况，与农业农村部门、公安部门建立信息共享机制，及时互通“三夏”农业生产进度、农机车辆转移、拥堵缓行路段等信息。对于没有携带跨区作业证的农机运输车辆，河南实行“容缺办理、免费快速放行”。

据预测，今年“三夏”期间河南高速公路下站车辆将达到13万辆次。截至目前，河南省高速公路收费站设置“专用通道”980条，累计服务联合收割机（插秧机）运输车辆2.5万辆。

记者从河北省“三夏”生产工作视频会议上了解到，河北省将扎实抓好“三夏”生产各项工作，为夺取全年粮食丰收奠定坚实基础。

会议指出，当前，距离河北省大面积机收只剩十几天时间，务必提前着手，全力确保“夏收”高效运行。要抓好保通保畅，坚决防止农机运输受阻；要抓好农机调度，确保麦田成熟一块、收获一块；要完善应急预案，着眼防雨防涝，提前备好应急机具；要严格值班值守，为机手及农户做好服务保障；要强化机收减损，不断挖掘减损潜力、提高机收效率；要开展隐患排查，抓好问题整治，保障“三夏”生产安全；要提前谋划收储，在仓容、资金、人员等方面做好充足准备。

冬播“一粒籽”，夏收“万斤油”。湖北各收费公路经营单位安排人员加强引导，做好跨区作业证登记发放工作，落实一车一证、免费发放，缩短单车通行时间，防止“农机过不了收费站、下不了高速公路”。湖北交通运输部门对有组织的机收车队，联合公安交警部门采取带道通行、接力护送等措施，确保小麦跨区机收运输车辆顺畅通行；加大省内高速公路、干线公路、农村公路路域环境整治力度，清理规范公路标志标识，及时处置各类公路病害和安全隐患，加强降雨天气等紧急情况保通保畅、物资储备等防范应对工作。

为确保夏粮颗粒归仓、秋粮种足种好，陕西交通运输等四部门共同做好“三夏”机收保障工作，将农机作业服务保障协同推进工作举措细化落实到基层一线，坚决打通农机上路通行、下田作业卡点堵点；做好联合收割机插秧机跨区作业证登记发放工作，确保联合收割机免费通行政策落到实处。

服务保障方面，湖北在公路养护站、超限检测站、高速公路服务区等设置便民服务台和跨区机收服务点，为过往司乘提供免费茶水、防暑物品等。

河南及时开放公路道班、超限检测站等场所，为群众晾晒小麦提供场地；高速公路服务区划定专用停车区，为跨区机收车辆司乘人员提供“三免费”（免费洗衣、洗澡、加水充气）、“三优先”（优先加油、休息、维修）、“一优惠”（就餐享受八折优惠）服务。

(责编：孙红丽、高雷)

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