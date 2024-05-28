本报记者 杨 昊

制图：张芳曼

数据来源：《第5次全国未成年人互联网使用情况调查报告》

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当前，我国未成年人上网已成为普遍现象，互联网全面融入了未成年人的学习和生活。未成年人上网有哪些特点，如何凝聚多方力量完善监管，怎样提升未成年人网络素养？织牢织密防护网，政府、学校、家庭、社会各方需协同发力。

如今，互联网已经全面融入未成年人的学习和生活，互联网技术的变迁，给未成年人的成长带来深刻影响。

共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心（CNNIC）日前联合发布《第5次全国未成年人互联网使用情况调查报告》（以下简称《报告》）。未成年人互联网普及、网络使用、网络安全与权益保护有哪些特点，如何更好守护健康成长？记者进行了采访。

未成年网民规模不断扩大

用网低龄化趋势明显，教育数字化加快推进

随着互联网基础设施日趋完善，移动上网设备价格与流量资费水平持续下降，各类互联网服务发展迅速，未成年网民规模不断扩大。《报告》显示，2018年至2022年，我国未成年网民规模从1.69亿增长到1.93亿，未成年人互联网普及率从93.7%增长到97.2%，基本达到饱和状态。城镇未成年人的互联网普及率达到97.5%，农村未成年人的互联网普及率为96.5%，城乡未成年人互联网普及率差距持续减小。

“过去几年来，我国未成年人互联网普及率进一步增长，目前除小学外各学龄段的互联网普及率均已达到99%，未成年人互联网普及达到新水平。”中国互联网络信息中心副主任张晓介绍，当前未成年人用网低龄化趋势明显，小学生在上学前首次使用互联网的比例超过了1/3，“这个数字值得关注。”

报告显示，我国未成年人拥有上网设备的比例持续提升，在近两年呈现出多样化、便携化和智能化新趋势。手机一直是未成年人最主要的上网设备，使用率达到91.3%；近九成的未成年人网民拥有自己的上网设备，其中超过六成拥有自己的手机；智能手表、智能台灯、词典笔等新型智能设备在未成年人群体中也具有较高使用率，且保持增长态势。

我国教育数字化加快推进，越来越多的未成年人积极拥抱数字化、信息化、智能化的学习方式，更加广泛、自主地利用互联网开展学习活动。报告显示，未成年网民中经常利用互联网进行学习的比例达88.7%；认为互联网对自己学习产生积极影响的比例，从2018年的53%提升到2022年的77.4%。

首都师范大学教育学院院长张爽建议，未来可加大优质教育内容供给，进一步做好供给方式的精细化管理，为学生提供优质学习方案。

多方参与加强内容正向引导

破解用网过度问题，完善视频类应用监管

互联网已成为广大未成年人了解世界、学习知识、休闲娱乐、交流交往的重要平台。但未成年人使用网络便利和丰富学习生活的同时，也面临着违法和不良信息侵害、网络沉迷等多重风险。

过去几年，我国未成年人网络娱乐行为管理体系日趋完善，对不良用网行为的监管日趋严格。今年1月1日起正式施行的《未成年人网络保护条例》（以下简称《条例》）是我国首部专门性的未成年人网络保护综合立法，对网络沉迷防治作出了具体规定。

“《条例》明确，网络产品和服务提供者应当建立健全防沉迷机制，不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。”北京师范大学法学院教授袁治杰说。

值得注意的是，随着管理日趋严格，一些未成年人使用家长的账号玩游戏，从而规避对游戏时长的限制。《报告》显示，在玩网络游戏的未成年人中，32.0%会使用家长的账号玩游戏；39.1%的家长表示会让孩子使用自己的账号玩游戏。

“解决问题的关键在于严格落实网络身份实名制。”中国政法大学未成年人事务治理与法律研究基地副主任苑宁宁认为，平台应确保未成年人使用真实身份信息登录，结合使用场景提供有针对性的防沉迷措施。

在中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳看来，引导家长为子女树立榜样并提升管理能力，对于预防未成年人沉迷网络至关重要。“要强化家长互联网使用能力的培训，通过社区培训、家长学校等形式，让家长具备正确管理未成年人上网的技能。”

如今，短视频应用在未成年人中广泛流行。《报告》显示，短视频用户规模增长明显，成为未成年人获取信息的重要渠道。经常看短视频的未成年网民比例，从2018年的40.5%增长到2022年的54.1%，未成年人用户规模也超过1亿。与此同时，由此可能导致的过度使用、信息茧房、不良诱导等问题也不容忽视。

对此，《报告》建议完善视频类应用监管，加强内容的正向引导。一是推动形成短视频行业良性竞争机制，持续改善部分平台审核把关不严格、推荐算法不科学、流量分配机制不合理等问题。二是持续推动未成年人模式的普及，早日形成针对未成年群体的内容池标准。三是社会各方共同推动短视频内容质量提升。

促进未成年人网络素养提升

加强网络普法执法和安全教育，织牢织密防护网

目前，我国已构建了包括网络安全法、未成年人保护法、《未成年人网络保护条例》、《儿童个人信息网络保护规定》等在内的多层次、多维度法律法规制度体系，对网络空间未成年人合法权益予以重点保护。政府、学校、家庭、社会等各方协同发力，织牢织密对未成年人的防护网。

《报告》显示，未成年人网络保护力度持续加强，网络安全环境明显改善。87.1%的未成年网民对至少一项与未成年人上网相关的法律或政策有所了解。

随着《条例》落地施行，各地各部门纷纷进社区、进校园普及相关知识。北京市海淀区市民活动中心，工作人员面向居民开展普法教育，提醒家长强化监护人网络素养教育责任；天津市南开区、河北区等网信部门联动未成年人检察工作室，将法治宣讲平台由“线下”搬至“线上”；重庆市丰都县教委组织开展《网络成瘾预防与矫正》优秀课例评选活动……各地各具特色的宣传活动，为未成年人在网络空间健康成长提供有益引导。

未成年人网络素养培育是网络文明建设的重要内容，也是加强未成年人网络保护的重要基石。《中长期青年发展规划（2016—2025年）》《关于加强网络文明建设的意见》等均对提升青少年网络素养提出了明确要求。

“未成年人网络素养培育的根本，是尊重和保障未成年人在数字时代的发展权和参与权。”北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华认为，要培养其适应网络环境、参与网络建设、应用网络技术的能力。

“构建和完善阶梯式的网络素养框架，根据孩子不同的年龄和认知心理特点来进行网络素养教育。”北京师范大学新闻传播学院未成年人网络素养研究中心主任方增泉建议，发挥学校的网络素养教育主阵地作用，开展网络素养教育课程，同时加强教师的网络素养培训。

全国政协委员、共青团中央维护青少年权益部部长岳伟介绍，近年来，团中央联合相关单位制作发布了一系列“12355网络素养公开课”，融入团课队课教育，持续提升未成年人网络素养。

促进未成年人网络素养提升，各类网络平台应积极履行社会责任。“相关企业尤其是未成年人用户数量巨大或对未成年人群体有显著影响的平台企业，要将保障未成年人权益纳入企业发展战略，提升未成年人网络保护工作水平。”佟丽华说。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 07 版）

(责编：方经纶、陈键)

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