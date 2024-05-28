本报记者 徐佩玉

江苏省泰州市海陵工业园区大力推进先进制造业和现代服务业融合发展，形成高端装备制造、新材料、新一代信息技术“三大主导产业”。图为日前在该园区一家公司车间，工人在生产线上组装冰箱。

方东旭摄（人民视觉）

国家统计局5月27日发布的数据显示，4月份，随着宏观组合政策效果持续显现，市场需求继续回暖，规模以上工业企业利润由降转增，企业效益持续恢复。

统计数据显示，4月份，全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4%，增速回升7.5个百分点，企业当月利润明显改善。

从企业营收看，随着市场需求持续恢复，工业生产增长加快，产品出厂价格降幅收窄，产销衔接水平提升，共同推动企业营收改善。前4个月，规上工业企业营业收入同比增长2.6%，增速比1至3月份加快0.3个百分点。从当月看，4月份规上工业企业营业收入由3月份同比下降1.2%转为增长3.3%，增速回升4.5个百分点，回升幅度较大，有力带动企业盈利改善。

值得注意的是，装备制造业持续发挥支撑作用。国家统计局工业司统计师于卫宁表示，制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新质生产力培育壮大，叠加大规模设备更新政策效果逐步显现，共同推动装备制造业利润保持较快增长。

根据统计数据，1至4月份，装备制造业利润同比增长16.3%，增速高于全部规上工业12个百分点，拉动规上工业利润增长4.7个百分点，是贡献最大的行业板块。

细分行业看，前4个月，电子行业受智能手机、集成电路、液晶面板等产品需求释放、产量较快增长推动，利润大幅增长75.8%；铁路船舶航空航天运输设备行业受造船订单快速增长、产品附加值提高等因素推动，利润增长40.7%；汽车行业产销均保持较快增长水平，利润增长29%。

受益于市场需求有所改善、工业品出口大幅加快等有利因素，消费品制造业利润增长也在加快。前4个月，消费品制造业利润同比增长12%，增速比1至3月份加快1.1个百分点，其中4月份当月利润增长15.9%，回升态势明显。

从生产端看，工业经济也呈现回升向好态势。国家统计局此前发布的数据显示，4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，增速较上月加快2.2个百分点。

细分数据看，工业经济高质量发展成色更足。4月份，高技术制造业增加值同比增长11.3%，高于全部规上工业4.6个百分点；增速较上月加快3.7个百分点，连续6个月加快。智能制造加快发展，智能无人飞行器制造、智能车载设备制造等行业增加值分别增长39.9%、39.7%。服务机器人、工业机器人等产品产量同比分别增长27.3%、25.9%。

随着各项宏观政策措施协同发力，消费市场持续回暖，带动经营主体信心持续回升。4月份，中国制造业采购经理指数连续两个月位于扩张区间，其中生产经营活动预期指数继续位于55%以上的较高景气区间。

于卫宁表示，总体看，1—4月份规上工业企业利润平稳恢复，但也要看到，国内有效需求仍然不足，外部环境依然复杂严峻，工业企业效益恢复基础仍需巩固。下阶段，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，加快发展新质生产力，促进产业提质升级，着力扩大有效需求，助力企业纾困解难，巩固增强工业经济回升向好态势，不断推动工业经济高质量发展。

(责编：方经纶、陈键)

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