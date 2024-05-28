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比利时甜椒、奥地利乳品、塞尔维亚蓝莓——

新滋味奔向中国餐桌

本报记者 李 婕
2024年05月28日09:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　广西东兴，越南果商在售卖榴莲。
　　新华社记者 胡星宇摄

　　5月20日，人们在第八届中俄博览会现场选购进口食品。
　　新华社记者 王建威摄

　　5月23日，江西九江上港集团城西港区集装箱码头，一艘艘货轮在码头泊位上有序装卸集装箱。
　　魏东升摄（人民视觉）

　　图表：梁 晨制作（新华社发）

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　　磋商洽谈、采购签约……随着允许进口的大门拉开，中外进出口商正紧锣密鼓筹备着，助力新滋味早日抵达中国。

　　根据海关总署近期发布的消息，符合条件的荷兰猪肉、塞尔维亚李子干和鲜食蓝莓、匈牙利鲜食樱桃等已相继获准输华，中国农食产品进口再度扩围。这对当地供应商企业来说，意味着终于有机会走入中国市场。

　　从德国鲜食苹果、奥地利乳品、比利时甜椒到匈牙利樱桃、塞尔维亚蓝莓、荷兰猪肉，全球新滋味正加速奔向中国餐桌。

　　

　　闻风而动，企业抢占市场先机

　　“我们有出色的生产商”“种植面积扩大，生产水平提高”“蓝莓质量非常高”……塞尔维亚蓝莓获准输华的消息公布没多久，绿地全球商品贸易港集团就收到了当地供应商发来的推介材料。双方有着高度默契：尽早完成采购交易。

　　5月8日，海关总署发布公告，即日起，允许符合相关要求的塞尔维亚鲜食蓝莓进口。每年6月是塞尔维亚新鲜蓝莓上市季，对许多生产商来说，这份公告来得“正是时候”。

　　“塞尔维亚是欧洲最大的蓝莓生产国之一，每年蓝莓季从6月开始，比其他欧洲国家早了至少2周。”塞尔维亚工商会驻华代表处主任耶莱娜·斯特凡诺维奇告诉本报记者，由于技术力量的提升，塞尔维亚蓝莓产业增长可观，目前蓝莓已出口到荷兰、俄罗斯、德国、波兰和英国等20多个国家，出口金额每年也有不错的增长。而进入中国市场，是塞尔维亚蓝莓产业的新机遇。

　　新的出口季即将来临，不少企业已经准备好大干一场。“技术升级提升了生产的方方面面。”耶莱娜说，近年来，塞尔维亚在现代化的冷藏设施和配送中心建设上有大量投资，农业企业的生产能力扩大，这也为产品出口到中国打下基础。

　　一批反应灵敏的企业正抢抓机遇。“眼下，塞尔维亚蓝莓季就要到了，我们正与2家塞尔维亚水果出口企业开展贸易磋商，计划6月底完成首单鲜食蓝莓进口。”绿地全球商品贸易港集团总经理薛迎杰告诉本报记者，该集团首单采购规模近1500万元，全年总体采购规模有望达到2.5亿元。

　　“塞尔维亚蓝莓果实饱满、香气馥郁、酸甜可口，进入中国市场后将为消费者提供更多选择。”薛迎杰补充道。为了给产品造势，5月11日，塞尔维亚特色产品发布会在绿地全球商品贸易港举行，美食美酒将观众“带到”萨瓦河畔的这个国度。据介绍，接下来，鲜食蓝莓、红酒、果干等塞尔维亚特色商品将全面进入绿地商贸流通体系，包括旗下绿地贸易港、进博集市等业态项目。同时，绿地集团通过自身遍及全国的分销渠道，将塞尔维亚鲜食蓝莓销往中国各个重点省市。

　　不仅仅是蓝莓，多种农食产品进口正在同步推进。从新近获准输华的荷兰猪肉、匈牙利鲜食樱桃到德国鲜食苹果、比利时甜椒，各路企业闻风而动，为中国餐桌添“滋味”。

　　争相来华，看好中国市场潜力

　　用进口食材烹饪一顿晚餐，可以有多少种选择？

　　澳大利亚牛排、巴西牛肋条、西班牙火腿、丹麦猪软骨、厄瓜多尔大虾、新西兰青口贝……在电商平台上搜索，会发现琳琅满目的全球货品，现实比想象来得更丰富。如今，这一份份“国际菜单”还在继续扩容。

　　去年5月11日，海关总署发布公告称“即日起，允许符合相关要求的法国猪肉进口”。当年，法国猪肉对华出口额达2.6亿欧元。据法方统计，中国是法国最大的猪肉出口市场。

　　今年以来，中国继续新增多个猪肉进口来源地。中国海关总署接连发布消息，允许符合相关要求的俄罗斯猪肉、奥地利猪肉、荷兰猪肉（均含可食用猪副产品）进口。媒体报道称，不少国家生产商对这些举措表示欢迎，认为“这将对出口产生立竿见影的影响。”

　　多国农食产品争相来华，看中的正是中国大市场的潜力和魅力。

　　以法国为例，据中国海关总署统计，法国是中国在欧盟第一大农产品进口地、第二大农产品贸易伙伴。截至2023年中，法国200余种农食产品获准对华出口，近7000家农食产品生产企业在华注册。

　　随着居民消费结构持续升级，中国市场对进口优质产品的需求一路增长，为各国企业带来可观的机遇和增长空间。

　　再以蓝莓为例，过去几年，中国市场对蓝莓的需求“增量惊人”。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》显示，2023年，中国蓝莓进口量近6万吨，过去5年中国蓝莓需求年增长率约40%。

　　在此之前，中国的蓝莓进口大部分来自秘鲁和智利。随着塞尔维亚等国蓝莓开始进入中国市场，有望为中国消费者带来更丰富的选择。“中国是世界主要的蓝莓进口国，未来几年需求还有望稳步增长，这为新的进口来源地创造了空间，对塞尔维亚蓝莓来说是一个很有希望的开始。”耶莱娜说，期待今年之内，中国消费者可以品尝到来自塞尔维亚的新鲜蓝莓。

　　扩大进口，创造更多市场机遇

　　“价格跳水”“每公斤下降20元”“广西榴莲100元5个”……近日，随着榴莲季的到来，榴莲价格相关话题频繁登上网络热搜。

　　作为“进口水果之王”，榴莲价格下探受到许多消费者欢迎。业内人士分析，这背后，榴莲进口来源多元化的作用明显。

　　早年间，在中国进口榴莲中，泰国榴莲占绝对大头。海关总署数据显示，2022年中国进口鲜榴莲82.5万吨，其中近95%来自泰国。2023年，中国进口鲜榴莲142.6万吨，其中92.9万吨来自泰国，49.3万吨来自越南。随着马来西亚、越南、菲律宾等国榴莲获准输华，大量榴莲进入中国市场，带来更加诱人的性价比。

　　日益丰富的菜篮子和果盘子，是中国持续扩大开放的直观写照。

　　“近年来，我国持续扩大农食产品市场准入，优化完善检疫准入程序，越来越多海外农食产品获准输华、境外生产企业获准在华注册。”海关总署副署长王令浚在不久前举行的新闻发布会上介绍，去年有51个国家和地区的146种次优质农食产品获准输华，消费者可以享受到更多来自世界各地的美味。

　　越南的鲜榴莲和燕窝、南非的鲜梨、厄瓜多尔的火龙果、肯尼亚的牛油果……2023年，这些新的进口产品都呈现快速增长势头。

　　“扩大进口对经营各方和消费者都是利好。”薛迎杰认为，对于经营方来说，扩大进口丰富了商品种类，满足了消费者多元化的需求，从而提升了销售业绩。对于消费者来说，扩大进口意味着更多的选择和更优的价格。消费者可以购买到来自世界各地的优质农食产品，体验更加多元的饮食文化。

　　在耶莱娜眼里，中国是农产品进口大国，她希望在中塞两国自由贸易协定的支持下，中国市场也能成为塞尔维亚农产品的重要出口目的地。“中国对全球经济增长是非常重要的，对塞尔维亚企业的经营和增长也是如此。”耶莱娜说。

　　“一个扩大开放、稳步发展的中国为全球各国提供了更多更大的市场机遇、投资机遇、合作机遇。”王令浚说，下一步还将积极扩大优质产品进口，以更大的力度、更优的服务，把中国这样一个超大规模市场打造成世界共享的大市场。

(责编：方经纶、陈键)
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