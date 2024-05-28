原标题：500千伏严州变电站投产

记者5月26日获悉，位于杭州建德乾潭镇的500千伏严州变电站主变压器近日进入24小时试运行状态。“这意味着杭州第十座500千伏变电站投产，预计年均可替代标煤约140万吨，减少二氧化碳排放约240万吨。”国网杭州供电公司发展策划部输配网项目可研管理专家赵天煜介绍，自此，四川宜宾溪洛渡水电站发出的电能，会以毫秒级速度输送至杭州西部建德、淳安、桐庐三县市。

溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县交界处的金沙江河段，总装机容量1386万千瓦，每年平均发电量571.2亿千瓦。2014年，四川溪洛渡左岸—浙江金华±800千伏直流工程投运，开启浙江特高压直流输电时代。投运十年来，工程累计输送电能约2979亿千瓦时，接近浙江2023年全社会用电量的1/2。

赵天煜表示，此次投运的500千伏严州输变电工程，是浙江能源“绿保稳”重点项目。项目总投资14.9亿元，横跨杭州、金华两个地市共5个区县。该变电站远景规划总容量4000兆伏安，本次投运主变容量2000兆伏安，相当于一个余杭区的用电负荷。

近年来，杭州用电负荷快速增长。2023年，杭州最大用电负荷超过2000万千瓦。赵天煜表示，500千伏严州变电站也是杭州西部地区首座500千伏变电站，其投产补全了杭州电网“四源三环”的西部绿色供电环，将极大改善杭州西部电网网架。（洪恒飞 钱英 记者江耘）

(责编：方经纶、陈键)

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