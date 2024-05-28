记者5月28日从中国人民银行获悉，中国人民银行190个县域派出机构当日挂牌。

2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管领域。中国人民银行介绍，按照方案部署,中国人民银行不再保留县（市）支行，相关职能上收至地市分行，对边境或外贸结售汇业务量大的地区，采取地市分行派出机构方式履行相关管理服务职能。

中国人民银行表示，下一步，中国人民银行县域派出机构将认真贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，实施好辖区货币政策和宏观审慎管理，做好人民币发行、流通管理，经理国库，金融支持乡村振兴，跨境人民币和外汇管理等各项工作，全力服务经济高质量发展。（记者吴雨）

(责编：白宇、卫嘉)

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