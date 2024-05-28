人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国人民银行190个县域派出机构挂牌

2024年05月28日13:33 | 来源：新华社
小字号

　　记者5月28日从中国人民银行获悉，中国人民银行190个县域派出机构当日挂牌。

　　2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，其中多项涉及金融监管领域。中国人民银行介绍，按照方案部署,中国人民银行不再保留县（市）支行，相关职能上收至地市分行，对边境或外贸结售汇业务量大的地区，采取地市分行派出机构方式履行相关管理服务职能。

　　中国人民银行表示，下一步，中国人民银行县域派出机构将认真贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，实施好辖区货币政策和宏观审慎管理，做好人民币发行、流通管理，经理国库，金融支持乡村振兴，跨境人民币和外汇管理等各项工作，全力服务经济高质量发展。（记者吴雨）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
推进兴粮兴储 全国已建成5500多个粮食产后服务中心
　　人民网北京5月28日电 （记者李栋）27日，主题为“激发创新活力，推进兴粮兴储”的全国粮食和物资储备科技活动周在江西南昌开幕。记者获悉，截至目前，全国已建成5500多个粮食产后服务中心，推广使用1000万套农户科学储粮装具，帮助农民减少储粮损失，确保颗粒归仓。…
各地已收获冬小麦6000多万亩 全国麦收进度已近两成
　　人民网北京5月28日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，截至5月27日17时，各地已收冬小麦6000多万亩，日机收面积连续4天超过400万亩，全国“三夏”大规模小麦机收全面展开。 从进度看，当前麦收进度已近两成。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部