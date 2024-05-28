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交通银行安徽省分行：提升支付便利性 让金融服务更有温度

2024年05月28日14:54 | 来源：人民网
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为积极贯彻落实国务院办公厅《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，交通银行安徽省分行多措并举推进现金支付便利化工作，更好满足客户多样化的支付需求。

走进交通银行安徽省分行营业部大厅，可以看到醒目的境外来宾支付便利服务台、统一的双语标识标牌、专业的英文服务人员，为境外来华人员提供简易开户、货币兑换、境外汇款等专业咨询及服务。目前，该行已建成三家境外来宾支付便利化特色网点。

此外，该行聚焦重点地区、重点商圈和重点商户，积极推广境外银行卡在安徽实现刷卡功能。截至5月中旬，该行开通商户可受理外卡权限累计达776户，在省内10家涉外酒店开展外币代兑业务，78家营业网点可提供外币现钞兑换服务，306台现金自助机具均已开通“外卡取现”功能，支持VISA、MASTERCARD、JCB等外卡组织的境外银行卡取现。

为解决群众小面额现金支付需求、零钱获取不通畅问题，交行安徽省分行已升级改造26台现金机具，支持拾元面额零钞支取功能，并推出线上预约兑换零钞功能；

“这个零钱包活动感觉挺好的，黄山市是旅游城市，来自世界各地的游客来到黄山可能都比较习惯用现金支付，有零钱包之后我们也很方便，能及时为客人找零。”在黄山北站，一名出租车司机现场体验了交通银行安徽省分行推出的零钱包业务。

近日，在当地人民银行牵头下，交通银行黄山分行在黄山北站举办了优化现金支付环境暨黄山市出租车行业“零钱包”兑换活动启动仪式，活动为近50名司机共计兑换零钱包53个，总金额达5300元。

目前，在出租车、换乘中心、加油站等支付场景，交通银行安徽省分行大力推广零钱包业务，开展宣传、兑换工作。截至5月1日，已兑出零钱包超3000个。

交通银行安徽省分行相关负责人介绍，该行将履行国有大行的社会责任，全力践行“金融为民”理念，紧贴群众金融服务需求，不断提升支付服务便利性，让金融服务更有温度。（胡雨松）

(责编：董童、李源)
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