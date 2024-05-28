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直播招聘师成为新工种 数十万直播带岗主播将有新身份

2024年05月28日15:52 | 来源：新华网
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原标题：直播招聘师成为新工种，数十万直播带岗主播将有新身份

　　人力资源和社会保障部5月24日发布公示，拟增加包括网络主播、生成式人工智能系统应用员在内的19个新职业，增加直播招聘师、生活服务体验员等29个新工种。

　　值得注意的是，本次公示的新职业、新工种中，网络主播、直播招聘师、生活服务体验员等多个职业都来自“直播赛道”，体现了数字经济发展对新职业的推动。

　　以直播招聘师为例，2022年1月，快手平台推出直播招聘业务“快聘”。近年来，直播招聘作为一种近年来新兴的招聘形式，不仅打破了线下招聘的地域和时间限制，也为求职者提供了更多选择的方向和空间，因而得到快速发展。

　　“刚进直播间的朋友们，右下角是我们今天的招聘岗位，来自青岛的大龄工岗位。”闫伟是一位名副其实的直播招聘师，在2022年开始了她的第一场直播招聘，如今在快手平台建立起700多个直播招聘账号矩阵，培养了700多位直播招聘师，平台粉丝量超过2000万，一年帮10万人找到工作。

　　直播招聘师闫伟正在直播间进行招聘

　　“2022年刚过完年的时候，刷快手刷到闫伟的直播间，感觉这个人讲得挺真实，工作时间、环境，讲得非常细。抱着试试的目的报了名，第二天就接到电话了，2月22日被正式录取了。现在每个月能挣9000多块钱，8点上班，4点半就下班。”今年43岁的徐茂红是第一个在闫伟直播间找到工作的用户，他坦言没想到刷着短视频就能刷到以前都不敢想象的工作。

　　受到闫伟的影响，大学生顾文文从青岛科技大学毕业后，也干起了直播招聘师。目前在快手平台的粉丝量达到20.8万。“从0开始，到学习了设备调试、直播技巧、数据复盘、短视频拍摄、直播投流等直播全链路，自己得到了全面的锻炼。”说起自己的职业，顾文文表示通过线上直播招聘的方式，帮助很多人解决了就业问题，这份工作很有意义。

　　快手“快聘”负责人表示，截至目前，快手平台已有超过40万名专职主播在从事直播带岗服务，吸引了月度达2.5亿人次的劳动者参与。直播招聘师入选新职业新工种，将对提升行业人员技能和职业素质、规范行业标准发挥重要推动作用。

(责编：曹淼、李源)
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