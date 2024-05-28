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华熙生物旗下润熙泉举行2024新品发布会

2024年05月28日16:03 | 来源：环球网
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原标题：华熙生物旗下润熙泉发布 带来“科学护肤”新态度

　　5月27日，华熙生物旗下专注抗衰+修护功效的护肤品牌——润熙泉，在北京举办了2024新品发布会。发布会以“胶原蛋白2.0时代”为主题，先后发布了润熙泉品牌专研成分“超分子冻龄元胶原”的全新升级，同时推出了年度新品“润熙泉超分子胶原油”及品牌创新的“YES护肤法”。

　　发布会上，除了展示润熙泉胶原蛋白2.0时代背后的技术革新。润熙泉还正式发布了新品“润熙泉超分子胶原油”，该款产品设计为水油双相分层，油相主打修护，水相主打抗衰。和新品一同推出的还有品牌创新的“YES护肤法”，该护肤法基于Youth Power（年轻力）、Essential oil（油脂）、Shield（盾牌）三大概念，旨在以三款单品完成日常护肤，帮助用户淡化细纹、锁定弹性，还原肌肤年轻态，还能给予肌肤更清爽舒适的体验。

　　此次发布会不仅展示了品牌在胶原蛋白领域的最新成果，也展示出了润熙泉品牌对于女性的关注与关怀。在发布会的尾声，润熙泉以“女性自身的自我迭代”为主题，展开了一场全女性视角的圆桌交流。在此环节中，润熙泉品牌主理人、华熙生物功能性配方负责人等分别从不同的身份角度，向大家分享了女性在自我迭代中的变化和感受，也探讨了女性在年龄增长过程中不断发生的价值体系的重新构建。

(责编：董童、李源)
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