新华社北京5月28日电（记者宋晨）国家知识产权局知识产权保护司司长郭雯28日在国家知识产权局新闻发布会上介绍，今年1至4月，全国知识产权快保护机构共受理维权案件3.5万件，平均办理周期2周左右；受理专利预审请求8.5万件，通过预审的发明专利授权周期保持在3个月以内，极大便利了权利人获权维权。

近年来，国家知识产权局支持地方布局建设一批知识产权保护中心和快速维权中心，这些知识产权快保护机构，为创新主体、经营主体提供集快速预审、快速确权、快速维权于一体的知识产权保护“一站式”综合服务。

“截至目前，全国已布局建设国家级知识产权保护中心71家，快速维权中心42家。”郭雯说，全国主要的大城市、经济强市基本都建设了知识产权保护中心，主要小商品、快消商品产业集聚区基本都建设了快速维权中心。

郭雯表示，下一步，国家知识产权局将充分发挥知识产权保护中心和快速维权中心作用，推动形成以国家级知识产权快保护机构为支点，各级各类知识产权保护机构为延伸，梯次布局、协调联动的工作体系。

“我们也鼓励地方依照国家级快保护机构业务范围和运行标准，推进本辖区知识产权保护中心、工作站建设。强化快保护能力提升，培育打造一批‘高精优’快保护机构，为知识产权保护体系建设提供有力支撑。”郭雯说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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