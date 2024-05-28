人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国务院国资委：国资央企要进一步突出重点深化改革

2024年05月28日17:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月28日电（记者王希）记者从国务院国资委了解到，国务院国资委党委日前召开扩大会议，强调国资央企要保持爬坡过坎的责任感，狠抓落实不动摇，全面推动国有企业改革深化提升行动落地见效。

　　国务院国资委要求国资央企进一步突出重点深化改革。一是要围绕服务国家战略深化改革，推动国有企业把充分发挥战略功能价值放在优先位置，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。

　　二是要围绕优化资源配置深化改革，坚持以企业为主体、市场化为手段，突出主业、聚焦实业，更加注重做强和做优，推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效，积极布局产业新赛道，因地制宜发展新质生产力，大力培育发展新动能。

　　三是要围绕提升活力效率深化改革，全面落实“两个一以贯之”，健全中国特色现代企业制度，更广更深落实企业三项制度改革，健全更加精准灵活、规范高效的收入分配机制，激发各级干部员工干事创业的积极性、主动性、创造性。

　　四是要围绕完善监管服务深化改革，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，深化分类考核、分类核算，健全各类监督贯通协同机制，构建上下贯通、实时在线的数字化智能化监管体系，提升国资监管的科学性、针对性、有效性。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜关于买车，这三个文件你了解吗？
　　车贷办理不成功，想退订金被拒绝？最近，网友吴先生在人民网“人民投诉”平台“吐槽”了自己买车遇到的烦心事儿。 近期，不少商家推出“置换补贴雨”“0首付0利息”等优惠活动吸引消费者，但也出现了混淆概念、捆绑销售、霸王条款等侵害消费者权益的现象。…
推动内容体验生态升级 投影仪行业探索发展新路径
　　人民网北京5月28日电 （焦磊）在数字化时代的浪潮下，投影仪作为家庭娱乐、工作展示的重要工具，已经深入大量用户的日常生活。数据显示，2023年，全球投影机市场出货量为1875.2万台，同比增长5.2%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部