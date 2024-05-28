新华社北京5月28日电（记者王希）记者从国务院国资委了解到，国务院国资委党委日前召开扩大会议，强调国资央企要保持爬坡过坎的责任感，狠抓落实不动摇，全面推动国有企业改革深化提升行动落地见效。

国务院国资委要求国资央企进一步突出重点深化改革。一是要围绕服务国家战略深化改革，推动国有企业把充分发挥战略功能价值放在优先位置，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。

二是要围绕优化资源配置深化改革，坚持以企业为主体、市场化为手段，突出主业、聚焦实业，更加注重做强和做优，推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效，积极布局产业新赛道，因地制宜发展新质生产力，大力培育发展新动能。

三是要围绕提升活力效率深化改革，全面落实“两个一以贯之”，健全中国特色现代企业制度，更广更深落实企业三项制度改革，健全更加精准灵活、规范高效的收入分配机制，激发各级干部员工干事创业的积极性、主动性、创造性。

四是要围绕完善监管服务深化改革，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，深化分类考核、分类核算，健全各类监督贯通协同机制，构建上下贯通、实时在线的数字化智能化监管体系，提升国资监管的科学性、针对性、有效性。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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