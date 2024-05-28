神舟十八号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动
2024年05月28日19:35 | 来源：新华网
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新华社北京5月28日电（记者李国利、刘艺）5月28日18时58分，经过约8.5小时的出舱活动，神舟十八号乘组航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。航天员叶光富、李广苏已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。航天员叶光富再度漫步太空，航天员李广苏首次执行出舱活动任务。
据中国载人航天工程办公室介绍，按计划，神舟十八号载人飞行任务期间还将开展大量科学实验与技术试验，以及航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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