本报记者 邱海峰

内蒙古自治区锡林郭勒盟大力发展风电装备等新能源装备制造产业，打造从整机生产到关键零部件协同发展的产业集群，吸引了一批风电装备制造企业投资投产，全年风机整机产能超过700万千瓦。图为工人在锡林郭勒盟一家公司车间检查风电机组。

新华社记者 李志鹏摄

投资是稳增长、促发展的重要途径和有效手段。围绕扩大有效投资，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部等多部门近期在大规模设备更新、超长期特别国债项目等方面作出部署。分析人士认为，随着新举措加快落地见效，相关领域投资有望保持较快增长，推动有效投资持续扩大。

今年以来投资保持平稳增长

今年以来投资形势如何？四组数据传递出积极信号——

看制造业投资，1—4月份，制造业投资同比增长9.7%，增速比全部投资高5.5个百分点；对全部投资增长的贡献率为54.8%，比1—3月份提高2.5个百分点。

看基础设施投资，1—4月份，基础设施投资同比增长6%，增速比全部投资高1.8个百分点，拉动全部投资增长1.3个百分点。

看高技术产业投资，1—4月份，高技术产业投资同比增长11.1%，增速比全部投资高6.9个百分点。高技术服务业投资同比增长14.5%，增速比1—3月份加快1.8个百分点。其中，电子商务服务业投资增长27.6%，信息服务业投资增长19.9%，科技与成果转化服务业投资增长16.5%。

看重大项目投资，1—4月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长10%，增速比全部投资高5.8个百分点，拉动全部投资增长5.3个百分点。其中，计划总投资10亿元及以上项目投资增长10.1%，增速比全部投资高5.9个百分点。

国家统计局总经济师刘爱华表示，总体上看，在积极扩大有效投资相关政策带动下，全国固定资产投资保持了平稳增长。

推动大规模设备更新

进一步扩大有效投资，新举措正加快落地，大规模设备更新是其中之一。

从今年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出实施设备更新行动；到工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上；再到国家发展改革委等六部门5月24日对外发布《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，提出力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长……大规模设备更新相关政策举措相继出台。

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超表示，大规模设备更新和消费品以旧换新政策出台以来，国家发展改革委会同有关部门在制定落实相关行动方案和政策举措方面开展了大量工作，加大中央投资对设备更新和循环利用项目的支持力度，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，设备更新需求持续释放。

各地也在加快出台政策措施。5月28日，安徽省发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案，提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。5月14日，浙江省发布推进农业领域设施设备报废更新和建设提升实施方案，提出力争到2027年，全省农业领域设施设备投资规模较2023年增长30%以上。

刘爱华分析，在大规模设备更新政策带动下，1—4月份，设备工器具购置投资同比增长17.2%，快于全部投资13个百分点，拉动全部投资增长2.2个百分点。

用好超长期特别国债

去年中国增发1万亿元国债，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。目前进展如何？

李超介绍，相关资金已于今年2月前全部下达各地方。增发国债项目进展总体顺利，各地正在抓紧推动项目开工建设。截至目前，在已落地的1.5万个项目中，已开工建设约1.1万个，开工率超过70%，特别是灾后恢复重建项目总体进展较快。“国家发展改革委从资金下达、项目推进和过程监督等全链条做出了一系列安排，确保增发国债项目既能支持灾后恢复重建、提升防灾减灾救灾能力，也能发挥在扩大有效投资、促进就业增收、改善居住生活条件等方面的作用。”李超说。

政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。李超表示，国家发展改革委做好超长期特别国债第一批项目下达准备，梳理出一批符合国家重大战略实施和重点领域安全能力建设要求、可立即下达投资的重大项目，待国债资金到位后即可加快建设。

“下阶段，要用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，持续有力推进‘十四五’规划重大工程项目建设。”国家统计局投资司首席统计师罗毅飞说，同时，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，持续释放消费和投资潜力；积极培育壮大战略性新兴产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级；实施好政府和社会资本合作新机制，充分激发民间投资活力；推动有效投资持续扩大，促进投资高质量发展。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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