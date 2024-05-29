本报北京5月28日电 （记者孔德晨）记者28日从国家市场监管总局获悉：近年来，“小微企业质量管理体系认证提升行动”取得成效。2023年参与提升行动的小微企业年度营收平均提升10.2%，年产品销售额提升10.9%，年利润率提升8.3%，质量成本控制率下降6%，为小微企业稳增长、促就业、保安全作出了积极贡献。

据小微企业质量管理体系认证提升行动推进会介绍，2023年以来，全国各地累计出台激励政策1108项，为小微企业提供“认证贷”等金融信贷支持320亿元，落实财政补贴3.7亿元；457家认证机构为3万余家小微企业实施精准帮扶，减免认证费用3960万元，为约35万家企业免费培训132.8万人次。

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经