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小微企业质量管理体系认证提升行动取得成效

2024年05月29日05:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月28日电  （记者孔德晨）记者28日从国家市场监管总局获悉：近年来，“小微企业质量管理体系认证提升行动”取得成效。2023年参与提升行动的小微企业年度营收平均提升10.2%，年产品销售额提升10.9%，年利润率提升8.3%，质量成本控制率下降6%，为小微企业稳增长、促就业、保安全作出了积极贡献。

　　据小微企业质量管理体系认证提升行动推进会介绍，2023年以来，全国各地累计出台激励政策1108项，为小微企业提供“认证贷”等金融信贷支持320亿元，落实财政补贴3.7亿元；457家认证机构为3万余家小微企业实施精准帮扶，减免认证费用3960万元，为约35万家企业免费培训132.8万人次。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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