本报记者 张 红

5月8日，招商工业山东威海金陵船厂两艘瑞典客商定购的高端客滚船进入后期调试阶段，该船总长194.7米，宽27.8米，吃水6.5米，可容纳1400人，车道长度2377米，其中176米车道供客车使用。

朱春晓摄（人民图片）

不久前，随着中国首艘国产大型邮轮爱达·魔都号首航，中国集齐了世界造船业3颗“皇冠上的明珠”：航空母舰、液化天然气（LNG）运输船和大型邮轮，引发外媒关注。近来，中国造船业又频传喜讯：拿下全球最大单笔订单、第一季度三大指标保持同步增长、三大指标连续14年位居世界第一……根据韩国产业研究院最新报告，中国在造船业价值链综合竞争力方面超越韩国，“位居第一”。

“全球第一大造船国”

“造船业综合竞争力中国超越韩国居世界首位。”《韩民族日报》近日以此为题援引韩国产业研究院最新发布的报告称，2023年，中国在造船业价值链综合竞争力方面超越韩国，“位居第一”。据该报告介绍，造船业的价值链竞争力是通过对研发与设计、采购、生产、维护与服务、需求这五个领域进行评估，并计算出综合得分进行排名。韩国去年的综合得分为88.9，仅次于中国的90.6，位列第二。日本以83.1分排名第三，欧盟以71.4分排名第四。报道称，韩国产业研究院自2020年开始评估造船业价值链的综合竞争力，此前韩国一直排名第一。

报道称，从各领域来看，韩国仅在研发与设计和采购方面具有竞争优势，而在生产、维护和服务以及需求方面，中国竞争力非常强。另外，从船型来看，韩国在天然气运输船和集装箱船方面领先于中国，而在油轮领域，中国的竞争力自2022年起便已超过韩国。

近来，中国造船业好消息不断。

4月29日，中国船舶集团发布消息称，该公司与卡塔尔能源公司当天在北京举行18艘全球最大27.1万立方米超大型液化天然气（LNG）运输船项目签约仪式，这标志着中国LNG船研发设计建造从大型一举跨入超大型领域，高端船舶研发设计能力向世界领先目标迈进。此次签约项目中的27.1万立方米LNG运输船将由中国船舶集团旗下沪东中华自主设计、建造，总长344米，型宽53.6米，型深27.2米，设计吃水12米，是全球最大的LNG运输船。据卡塔尔《半岛报》报道，该项目总价值近60亿美元。18艘LNG运输船中的8艘将于2028年和2029年交付，另外10艘将于2030年和2031年交付。卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源总裁兼首席执行官萨阿德·谢里达·阿尔卡比表示，这份合同创造了单笔新船订单金额最高纪录，是一次历史性的突破。“这一新的里程碑进一步凸显了中国和卡塔尔之间不断发展的合作，特别是在能源领域。”《半岛报》称。

5月20日，中国工业和信息化部发布2024年第一季度造船最新数据，造船三大指标保持同步增长，国际市场份额稳固。1至3月，中国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的53.8%、69.6%和56.7%。

英国《金融时报》援引雷达尔咨询公司数据报道称，中国目前是全球第一大造船国，截至2023年，以集装箱船、散货船、油轮、液化石油气船和液化天然气船的总订单账面价值计算，中国占全球市场份额的46%；韩国排名第二，市场占比41%。

数量优势终将促成质量优势

好消息的背后是中国造船业的整体快速发展。

日本《产经新闻》近日刊登报道指出，美国海军部情报局的数据显示，中国造船能力是美国的232倍。不难想象，数量优势终将促成质量优势。

截至2023年，中国造船业三大指标已连续14年位居世界第一。外媒分析普遍指出，如今中国造船业在全球的领先地位非常稳固，这源自国家政策支持，也得益于国内造船业已经形成了集群效应，相关产业链发达，技术也在不断创新升级。

日本《产经新闻》报道指出，中国造船业的发展与中国政府的“海洋强国”战略密不可分。美国战略之页网站报道称，在中国政府的帮助和鼓励下，中国造船企业的产能和竞争力不断提升。2019年是一个重要的里程碑，在这一年，中国两大造船企业中船集团和中船重工进行了重组，创造了世界上最大的造船集团。报道还说，中国在新订单方面继续在全球造船业中领先，这主要是因为中国造船的价格经济而且质量逐步提升。美国《华尔街日报》网站报道认为，中国造船业的快速发展“受益于大规模商用造船业”。报道指出，在未来数年拥有充足订单的情况下，中国的造船厂扩大了规模，培训了大量工人，建立起庞大的供应链。美国彭博社和英国路透社等外媒则注意到，2023年，中国发布了《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》，在发展目标中提出到2025年，液化天然气（LNG）、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%。

中国造船业得以快速发展的大背景是全球造船行业正迎来新一轮科技革命和产业变革的“超级周期”。随着老船淘汰更新、环保新规落地，国际市场新船需求旺盛。

根据英国造船和海运动态分析机构克拉克森数据统计，2024年第一季度全球累计成交新船订单353艘/2730.9万载重吨，新船成交同比增加10.9%。知名航运杂志《劳埃德名单》编辑罗布·威尔明顿就指出，全球对新船的需求正在增长，加上脱碳需求日益提升，对绿色船舶的需求还将继续增长。韩联社报道也指出，近日，韩国产业通商资源部援引克拉克森研究的数据称，今年第一季度韩国船企承接的订单总额同比增加41.4%，为136亿美元，已达到去年全年接单总额的45.5%，位居全球第一。同期，中国订单总额为126亿美元，同比增长8.6%。韩国一位造船业高管称，对液化天然气运输船的需求如此强劲，以至于韩国造船业无法消化所有订单，因为韩国造船厂的产能和人力都有限。

乘风破浪，行稳致远

整个造船行业正处在高景气度区间。根据中国船舶工业协会最新预计，2024年中国造船完工量将在4500万载重吨左右，新接订单量在5500万载重吨左右。克拉克森预计，今年新造船市场的签单景气趋势仍将持续。对于造船业而言，今年依然是个好年份。

克拉克森最新报告指出，2023年中国造船业完工量超日韩总和，高居全球榜首：中国完工量同比增长16%，占比首次达到了50%。今年1—3月，中国新接订单量占据全球总量的近七成，达到69.6%。

彭博社提到，目前，造船业正面临一场大规模转型，航运企业开始用绿色动力船舶来替代化石燃料船舶。2023年，国际海事组织在最新的减排战略中提出，要尽快使国际航运的温室气体排放量达到峰值，并在考虑到不同国情的情况下，在2050年之前或该年前后实现温室气体净零排放。中国相关部门印发了《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》，提出到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建。到2030年，船舶制造业绿色发展体系基本建成。

根据研究机构彭博新能源财经统计的数据，以液化天然气为动力的船舶的订单占全球订单的比重从2019年的约15%跃升至2022年的近40%。该机构2023年8月发布的报告指出，2023年以甲醇为动力的船舶的订单增加了一倍多。中国船舶工业行业协会数据显示，2023年，中国新接绿色动力船舶订单在国际份额中的占比首次超过一半，达到57%，并实现了对主流船型的全覆盖。由中国自主研制的全球最大5400马力纯电拖轮、国内首艘500千瓦氢燃料电池动力船等绿色船舶也陆续投用。同时，一批新能源船用装备也取得新的突破。

彭博社还注意到，除了计划建造更多以液化天然气、甲醇等清洁能源为动力的船舶外，中国还计划加快液氨、液氢、液态二氧化碳等新型运输船研发。

“中国正在成为世界‘造船厂’。”美国《华尔街日报》网站报道指出，“中国已成为遥遥领先的全球第一大造船国。”

(责编：赵欣悦、袁勃)

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