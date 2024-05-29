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湖南工程机械产业加快智能化升级，高空作业平台稳定性提升——

42米高空升降，杯中水一滴没洒（经济新方位·传统制造业转型升级）

本报记者 申智林
2024年05月29日07:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记强调，“制造业是我国的立国之本、强国之基”“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。

　　传统制造业是我国制造业的主体，是现代化产业体系的基底。钢铁、有色、机械、纺织等传统制造业增加值占全部制造业的比重近80%，是支撑国民经济发展和满足人民生活需要的重要基础。

　　近年来，为推动传统制造业转型升级，各地区各部门务实功、出实招、求实效，各行业经营主体也积累了不少好思路、好经验、好做法。近日，本报记者进工厂、下车间、探产线，看传统制造业如何在转型升级中增强新动能、迸发新活力。

　　——编  者  

　　

　　举升、平移、旋转、下降……短短几分钟，湖南星邦智能装备股份有限公司的一款高米段臂车工作栏，在42米的高空升降了一个来回。

　　“看，满满一杯水，一滴没洒。”拿起刚才放在工作栏上的水杯，星邦智能母公司、湖南星邦集团工艺研究院总工程师罗仕强说。

　　对高空作业平台而言，地面上的细微晃动，在几十米高空都可能被放大数倍乃至数十倍。稳定和平顺是产品品质的关键，但想获得提升并不容易。

　　“大单急单接不下来，海外市场闯不进去”，几年前，星邦智能面临困境：创新能力不够强，生产工艺不够精，生产效率、产品品质与同业比较并没有多少优势。

　　竞争压力之下，星邦智能下定决心转型，向自动化、数字化要发展。

　　难度远比想象中大。研究型人才储备不足，仅仅是解决各环节端到端的数据连接问题，都无从下手。

　　星邦智能找到一家工业数字化转型服务商，咨询之后才知道，转型需要相应的软件做系统支撑。

　　转型任务每一项都很急：购买成套数字化软件、搭建数字管理体系；转变思维，提升管理层的数字化理念；加紧培训数字工程师的实操技能……

　　在服务商的帮助下，企业从零开始，一步一步适应，2020年完成二期工厂建设，初步实现生产过程数据化，后台数据能溯源，产品质量提升一大截。

　　产品应用的海量数据是巨大资源池，可要唤醒沉淀的数据资源，让产品研发生产有的放矢，这超出了之前服务商的能力范畴。

　　咋办？这次，星邦智能决定自己干，成立并扩充企业研究中心。这期间，企业发现，数字化软件要更好服务工程机械产业、服务高空作业平台产品，普遍需要二次开发，针对具体应用场景做优化。

　　面对技术空白，企业积极补齐创新人才短板，将信息化部扩充为智慧研究院，人员从原来的几人增加到几十人。合力之下，智能化过程中的硬骨头被一点一点啃下。以产线控制为例，首先需要解决的，是每个生产环节的数据上传和应用。比如每一颗螺丝拧紧力矩的设定，都伴随数据的上传分析和工艺调整，精细程度可见一斑。

　　2022年，四期工厂建成，更多创新成果显现。数字产线上，检测校形分拣工位里，搬运机器人抓取刚刚完成焊接的矩形管，放置到激光检测设备前，一次性完成测距、液压校形，确保焊接直线度始终控制在1毫米以内——精度较改造前提升近10倍。当年，星邦智能营业收入接近26亿元，同比增长近37%。2023年，企业蝉联全球工程机械制造商50强。

　　作为星邦智能非金属零部件主要供应商之一，长沙中京机械有限公司几乎每年都会收到主机企业的新版技术标准。“龙头企业转型升级步伐加快，倒逼配套企业快速跟上。”企业总经理陈星宇说。

　　例如，按照新标准，中京机械生产的高空作业车实心橡胶轮胎一致性、稳定性还不够。企业先后找了国内多所高校论证理论可行性，再反复试验实际应用。

　　研发投入需要钱，中京机械把获评省级企业技术中心的奖补资金，以及中小企业发展专项资金，悉数填补进去，最终投入60余万元研发出新设备，可以控制橡胶轮胎硫化成型温度。如此一来，每一批次能成型8个轮胎产品，每个轮胎的一致性更高、性能更稳定。

　　为支持工程机械产业加快智能化改造、数字化转型，湖南出台中小企业发展专项资金管理办法，推进省级企业技术中心认定，多项措施鼓励形成“升级龙头企业一个、带动转型配套企业一片”的规模效应。

　　“随着面向星邦智能配套能力的提升，我们现在还进入中联重科、广西柳工、三一重工、徐工消防等企业的供应链体系。”长沙市长恒智能科技有限公司总经理吴众说，去年底，公司初步实现了产品加工全流程数字化管理，生产的一项产品不良检出率从万分之五降至万分之一。

　　稳定性、平顺性的提升，是湖南高空作业平台生产企业系统性转型升级的缩影。当前，湖南正聚焦这一优势产业，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，不少高空作业平台企业向产品轻量化、大负载、低能耗、精准智能操控等发展方向发力，均取得一定突破。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月29日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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