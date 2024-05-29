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我国工程机械竞争优势持续增强，轮式起重机七次打破世界纪录——

可将230吨物品吊至170米高（经济新方位·传统制造业转型升级）

本报记者 李心萍
2024年05月29日07:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　刷新纪录。今年3月，徐工XCA4000轮式起重机在河北衡水完成首吊，顺利将重120吨的机舱，长95米、重28吨的扇叶吊至162米高空。该起重机可将230吨物品吊至170米高，全球最大轮式起重机纪录第七次被徐工打破。

　　订单不断。2024年法国巴黎国际工程机械与建材机械博览会上，中联重科智能高机获得超1.3亿元订单。全电动剪叉式、直臂式……中联重科高空作业平台出口90多个国家和地区。

　　“工程机械行业处在新旧动能转换加快和转型升级提速的关键时期。”中国工程机械工业协会会长苏子孟表示。

　　迈向高端化，提高产品品质和质量。

　　不久前，张靖皋长江大桥，南航道桥北主塔工区1.5万吨米塔式起重机顺利验收。该塔机最大起升高度400米，最大起重量600吨，搭载了10项世界首创技术。1.5万吨米的起重力矩设计标准，意味着可在25米的工作幅度范围内轻松完成一次性吊起300辆小汽车的任务。

　　“张靖皋长江大桥是世界最大跨度悬索桥，其350米高度的南航道桥北主塔建设重任将交由这‘巨人的手臂’完成。”中铁大桥局有关负责人说。

　　苏子孟介绍，去年以来，在行业总体面临周期性挑战的背景下，高端装备销量实现逆势增长。大型挖掘机、大吨位起重机、大吨位矿用自卸车、大直径盾构机、大型桩工机械、高米数臂式升降作业平台等重大技术装备销量呈结构性增长。

　　迈向智能化，赋能行业高质量发展。

　　无人摊铺机双机并排摊铺，无人双钢轮压路机随后压实路面……今年2月，依托北斗导航定位技术，徐工数字化智能施工集群在渝湘复线高速公路完成无人路面铺装。技术突破传统施工方式的限制，实现了全天候连续施工，极大提高施工质量，降低作业成本，保障施工安全。

　　三一桩机“灯塔工厂”，利用人机协同、人工智能和物联网技术，劳动生产率提高85％，生产周期减少77%；中联智慧产业城，每6分钟可下线一台挖掘机，每7.5分钟生产一台高空作业机械，每18分钟制造一辆汽车起重机……

　　“数字化技术已在工程机械行业多层面渗透，许多企业入围数字化车间、智能工厂和智能制造优秀场景名单，数字化转型和智能化升级取得新进展。”苏子孟说。

　　迈向绿色化，竞争优势逐步形成。

　　2023年，电动装载机销量同比增长210%；今年一季度，销售电动装载机1354台，超过去年半年销量，市场渗透率跃升至5.1%。苏子孟表示，电动工程机械逐步形成工况适应性好、零尾气排放、低噪声、高可靠、易保养、高效率的竞争优势。

　　数据显示，去年我国工程机械出口金额485.52亿美元，同比增长9.59%。今年一季度，我国工程机械出口金额120.07亿美元，同比增长2.6%。随着企业国际化步伐持续加快，全球营销服务网络更加健全，传统市场进一步稳定，新兴市场快速增长，我国工程机械国际市场竞争优势持续提升。“展望全年，随着政策效力逐步发挥、市场环境稳步好转，国内市场需求总体将好于去年。”苏子孟说。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月29日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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