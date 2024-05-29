小微企业质量管理体系认证提升行动取得成效
2024年05月29日07:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京5月28日电 （记者林丽鹂）记者从市场监管总局获悉：近年来，“小微企业质量管理体系认证提升行动”取得成效。2023年参与提升行动的小微企业年度营收平均提升10.2%，年产品销售额提升10.9%，年利润率提升8.3%，质量成本控制率下降6.0%，为小微企业稳增长、促就业、保安全作出了积极贡献。
据小微企业质量管理体系认证提升行动推进会介绍，2023年以来，全国各地累计出台激励政策1108项，为小微企业提供“认证贷”等金融信贷支持320亿元，落实财政补贴3.7亿元；457家认证机构为3万余家小微企业实施精准帮扶，减免认证费用3960万元，为约35万家企业免费培训132.8万人次。
《 人民日报 》（ 2024年05月29日 02 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 神舟十八号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动
- 人民网北京5月28日电（记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，5月28日18时58分，经过约8.5小时的出舱活动，神舟十八号乘组航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。航天员叶光富、李广苏已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。…
- 评论
- 关注