C919商业运营一周年
承运旅客近30万人次
2024年05月29日07:36 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海5月28日电 （记者沈文敏）27日晚，在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际，东航正式接收新增订100架C919的首架机，东航C919机队规模增至6架。
自去年5月28日商业首航以来，截至今年5月27日，东航5架C919飞机在首航当天及后续上海虹桥—成都天府、上海虹桥—北京大兴及上海虹桥—西安咸阳3条航线上累计执行航班2181班，总计商业运行飞行时间6090小时，承运旅客近30万人次。C919运行技术状态正常，安全飞行表现良好，日利用率等指标稳步提升，综合运营能力得到全面检验。
预计到2024年底，东航C919机队将达到10架，执飞的航线也会继续“上新”。
《 人民日报 》（ 2024年05月29日 02 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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