本报北京5月28日电 （记者徐红梅）由中国能源建设集团有限公司、《国家人文历史》杂志社联合主办的“为世界塑造美”美丽中国工程实践创新案例发布会暨研讨会28日在京举办。人民日报社副总编辑方江山，中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长宋海良出席研讨会并致辞。

与会专家表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，开展了一系列开创性工作，生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化，美丽中国建设迈出重大步伐。

与会专家认为，以工程为世界塑造美，打造更多富有文化品位和审美底蕴的大国工程，加快引领工程建筑行业实现从工业逻辑向“工业+文化+审美”逻辑跨越，是深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平文化思想、加快建设美丽中国的积极探索。

周文彰、韩子勇、韩庆祥等做主旨演讲。来自文化、艺术、建筑、工程等领域的专家学者100余人参会。

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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