本报北京5月28日电 （记者王云杉）28日，由人民日报文化传媒有限公司、百度公司联合主办的2024智能经济论坛在北京举行。本次论坛以“加快发展新质生产力 推动智能经济高质量发展”为主题，旨在分享智能经济创新发展的新进展、新探索，为推动我国智能经济高质量发展贡献智慧与力量。人民日报社副社长胡果出席。

来自人民日报社，科学技术部、国务院国资委等相关部委，吉林省长春市、北京市朝阳区、北京市石景山区、贵州省贵安新区等地，中国宏观经济研究院等研究机构，南方电网、中国远洋海运、中国建筑、中国钢研、中国民生银行、百度公司等企业的300多名嘉宾出席论坛。与会嘉宾围绕加快发展新质生产力、强化数字中国关键能力、构建数字治理新格局等内容交流研讨，分享了在制造、能源、金融等领域的产业智能化实践案例。

与会嘉宾认为，智能技术与实体经济的深度融合正成为推动高质量发展的新引擎。要深入推进智能经济创新发展，深化大数据、人工智能等在各领域的创新应用，助力打造具有国际竞争力的数字产业集群。

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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