本报记者 张 驰

清风吹拂乌蒙山，坡行至密林深处，一根根竹子挺拔而生，竹身清瘦，竹节鼓突。云南省昭通市大关县木杆镇细沙村村民罗坤恒俯下身，查看一株粗似水管的筇竹的长势。“管护砍小留大，竹子才能长得好！”罗坤恒说。

大关县是典型的山区农业县，也是国家乡村振兴重点帮扶县。日照少、湿度大，独特的气候孕育了西南地区特有的植物——筇竹。2018年，外出务工的罗坤恒回乡种起几百亩竹林，采笋、卖竹，年收入达到10多万元。

轻抚根根翠竹，见证大关县发展的西南林业大学教授董文渊说：“乡村要发展特色产业，需要在保护资源的基础上加强科技研发。”

1993年，董文渊被西南林业大学（原西南林学院）选派到大关县任科技副县长。通过调研，他发现当地发展农业的自然条件较差，但依山势而生的天然筇竹笋已经通过广交会远销海外，售价还不低。

“曾经，因为掠夺式采笋，天然的竹子长得又瘦又小，这样下去竹林资源很快就会枯竭。”董文渊回忆，当地也缺少针对筇竹生长的基础性研究。“竹子生长发育的规律，当时还没研究清楚。”董文渊说。

随后的几年中，董文渊团队开始在大关县进行竹林生态修复，并研究攻克了关键技术——人工繁殖筇竹。依托资源禀赋和技术推广，2017年，大关县将筇竹产业定位为“一县一品”特色产业，着力在适合推广的地区发展种植。

“一根筇竹约50天长成，一片竹林的生长周期为70年至100年，村里人可以采笋、卖竹子，还可以发展林下养殖。”看着细沙村的筇竹林，董文渊说。目前，大关县种植筇竹共100余万亩，带动全县72.5%的农村人口持续增收。

种下竹，也要学会管好竹。回乡种竹子，罗坤恒是“门外汉”。不过，他有学习的课堂，那就是董文渊团队设在细沙村的筇竹种植基地。2024年采笋季刚过，开在基地里的筇竹抚育培训课上，董文渊身边站了一圈面庞黝黑、身背采笋包的农户。

“竹子生长就像一家人，采小笋留大笋，家里的‘劳动力’才更壮实，竹林才能越长越好。”董文渊通俗易懂的比喻，让罗坤恒等农户很快接受了新知识。

“董教授的团队总结了‘四砍四留’口诀，管好竹子简单喽。”罗坤恒说，学到实用新技术后，自家竹林产的笋更嫩，长成的竹子又高又结实，去年一根好竹子能卖到14元。

听说自己的学生“出师”了，董文渊很欣慰：“把科学技术‘种’在竹林中，让农户边种边学，才能培养更多‘土专家’‘田秀才’，实现科技推动乡村高质量发展。”

筇竹种植规模不断扩大，如何发挥好竹林的经济价值？大关的答案是延链补链，打造品牌。

一斤鲜竹笋6元，一根成竹10多元，一件筇竹家具上千元。在木杆镇银吉村云南羲之竹文化科技有限公司，筇竹制作的圈椅造型简约、线条流畅，突出的竹节增添了清新文雅之气。董事长欧贤芹2018年返乡创业，将公司从加工竹产品的小作坊做成了去年产值达1670万元的竹材加工企业。

“这里的原材料丰富，依托东西部对口帮扶协作，我们在产品设计上突出筇竹的美，做成花架、茶桌等传统家具和竹杖、毛笔等工艺品，受到消费者的青睐。”欧贤芹介绍。

从竹笋初加工到竹家具生产，从认证绿色食品品牌到筇竹工艺品热销，大关县的筇竹产业实现了全链条式发展，也给村民带来更多增收机会。2023年，大关县竹产业综合产值达20.8亿元，因竹产业发展而受益的群众超过17万人。

回县城的路上，坡面上的竹林正生机勃勃，孕育着山里人的希望。以资源优势为依托，及时提质增效；以产业融合为方向，努力打响品牌；以促农增收为目标，完善联农带农机制。科技让竹产业“拔节向上”，当地正努力做好“土特产”文章，为推进乡村全面振兴提供动能。

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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