人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

云南昭通大关县发展特色林业

科技助力竹产业拔节向上

本报记者 张 驰
2024年05月29日07:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　清风吹拂乌蒙山，坡行至密林深处，一根根竹子挺拔而生，竹身清瘦，竹节鼓突。云南省昭通市大关县木杆镇细沙村村民罗坤恒俯下身，查看一株粗似水管的筇竹的长势。“管护砍小留大，竹子才能长得好！”罗坤恒说。

　　大关县是典型的山区农业县，也是国家乡村振兴重点帮扶县。日照少、湿度大，独特的气候孕育了西南地区特有的植物——筇竹。2018年，外出务工的罗坤恒回乡种起几百亩竹林，采笋、卖竹，年收入达到10多万元。

　　轻抚根根翠竹，见证大关县发展的西南林业大学教授董文渊说：“乡村要发展特色产业，需要在保护资源的基础上加强科技研发。”

　　1993年，董文渊被西南林业大学（原西南林学院）选派到大关县任科技副县长。通过调研，他发现当地发展农业的自然条件较差，但依山势而生的天然筇竹笋已经通过广交会远销海外，售价还不低。

　　“曾经，因为掠夺式采笋，天然的竹子长得又瘦又小，这样下去竹林资源很快就会枯竭。”董文渊回忆，当地也缺少针对筇竹生长的基础性研究。“竹子生长发育的规律，当时还没研究清楚。”董文渊说。

　　随后的几年中，董文渊团队开始在大关县进行竹林生态修复，并研究攻克了关键技术——人工繁殖筇竹。依托资源禀赋和技术推广，2017年，大关县将筇竹产业定位为“一县一品”特色产业，着力在适合推广的地区发展种植。

　　“一根筇竹约50天长成，一片竹林的生长周期为70年至100年，村里人可以采笋、卖竹子，还可以发展林下养殖。”看着细沙村的筇竹林，董文渊说。目前，大关县种植筇竹共100余万亩，带动全县72.5%的农村人口持续增收。

　　种下竹，也要学会管好竹。回乡种竹子，罗坤恒是“门外汉”。不过，他有学习的课堂，那就是董文渊团队设在细沙村的筇竹种植基地。2024年采笋季刚过，开在基地里的筇竹抚育培训课上，董文渊身边站了一圈面庞黝黑、身背采笋包的农户。

　　“竹子生长就像一家人，采小笋留大笋，家里的‘劳动力’才更壮实，竹林才能越长越好。”董文渊通俗易懂的比喻，让罗坤恒等农户很快接受了新知识。

　　“董教授的团队总结了‘四砍四留’口诀，管好竹子简单喽。”罗坤恒说，学到实用新技术后，自家竹林产的笋更嫩，长成的竹子又高又结实，去年一根好竹子能卖到14元。

　　听说自己的学生“出师”了，董文渊很欣慰：“把科学技术‘种’在竹林中，让农户边种边学，才能培养更多‘土专家’‘田秀才’，实现科技推动乡村高质量发展。”

　　筇竹种植规模不断扩大，如何发挥好竹林的经济价值？大关的答案是延链补链，打造品牌。

　　一斤鲜竹笋6元，一根成竹10多元，一件筇竹家具上千元。在木杆镇银吉村云南羲之竹文化科技有限公司，筇竹制作的圈椅造型简约、线条流畅，突出的竹节增添了清新文雅之气。董事长欧贤芹2018年返乡创业，将公司从加工竹产品的小作坊做成了去年产值达1670万元的竹材加工企业。

　　“这里的原材料丰富，依托东西部对口帮扶协作，我们在产品设计上突出筇竹的美，做成花架、茶桌等传统家具和竹杖、毛笔等工艺品，受到消费者的青睐。”欧贤芹介绍。

　　从竹笋初加工到竹家具生产，从认证绿色食品品牌到筇竹工艺品热销，大关县的筇竹产业实现了全链条式发展，也给村民带来更多增收机会。2023年，大关县竹产业综合产值达20.8亿元，因竹产业发展而受益的群众超过17万人。

　　回县城的路上，坡面上的竹林正生机勃勃，孕育着山里人的希望。以资源优势为依托，及时提质增效；以产业融合为方向，努力打响品牌；以促农增收为目标，完善联农带农机制。科技让竹产业“拔节向上”，当地正努力做好“土特产”文章，为推进乡村全面振兴提供动能。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月29日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十八号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动
　　人民网北京5月28日电（记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，5月28日18时58分，经过约8.5小时的出舱活动，神舟十八号乘组航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。航天员叶光富、李广苏已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。…
《财米油盐》｜关于买车，这三个文件你了解吗？
　　车贷办理不成功，想退订金被拒绝？最近，网友吴先生在人民网“人民投诉”平台“吐槽”了自己买车遇到的烦心事儿。 近期，不少商家推出“置换补贴雨”“0首付0利息”等优惠活动吸引消费者，但也出现了混淆概念、捆绑销售、霸王条款等侵害消费者权益的现象。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部