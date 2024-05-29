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我国在建最北高铁哈伊高铁正式启动铺轨

2024年05月29日07:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月28日，建设工人在哈伊高铁铁力至伊春段进行铺轨作业。
　　新华社记者 张 涛摄

　　本报哈尔滨5月28日电  （记者郭晓龙）记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉：28日，在黑龙江省铁力市的哈尔滨至伊春高铁铁力至伊春段铺轨施工现场，首对500米长钢轨铺设在有砟轨道道床上，标志着我国在建最北端高铁哈伊高铁正式进入铺轨施工阶段，为后续全线贯通奠定坚实基础。

　　哈伊高铁是我国“八纵八横”高铁网京哈—京港澳通道的延长线，是我国在建纬度最高、全线所处地区全年温差最大、首条穿越多年岛状冻土区的高速铁路。线路起自哈尔滨市，途经绥化市，终至伊春市，正线全长318公里，设计时速250公里。

　　哈伊高铁由哈尔滨至铁力段、铁力至伊春段组成，目前铁力至伊春段已启动铺轨施工，哈尔滨至铁力段已进入架梁和站房施工阶段。哈伊高铁全线建成通车后，将大幅缩短沿线主要城市群间的时空距离，哈尔滨至伊春旅客列车运行时间将由现在的7小时左右缩短至2小时左右。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月29日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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