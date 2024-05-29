吴 峰

今年“五一”假期，在宁夏回族自治区吴忠市同心县黄石村，养殖户锁国礼收到好消息：自己与同村12户村民养殖的32头高品质肉牛，以超出普通肉牛3倍的价格被合作企业顺利回购。

销路畅通，锁国礼将其归功于“全链路服务”。京东科技携手宁夏民悦、龙江元盛等企业以及当地金融机构，共同打造订单农业模式。养殖户借助新技术提升繁殖品质，企业按协议价回购牛犊，金融机构通过数字化平台破解农户贷款难题，各环节之间的对接实现了优化。

过去，在锁国礼看来，养殖也要“靠天吃饭”，生物资产价值评估难，农户获得金融机构贷款难。

2023年，锁国礼给自家养殖的牛戴上数字化耳标后，状况得到了改观。含有数字信息的耳标直接关联牛的档案，可以连接到京东生物资产数字化平台。平台借助摄像头等物联网设备，采集记录每头牛从入栏到出栏的全天候数据，为金融机构进行生物资产评估提供了可信依据。

老把式用上了新农具，锁国礼顺利拿到了银行提供的30万元贷款。宁夏计划进一步推广该模式，推动肉牛产业发展。

目前，京东生物资产数字化平台已为牛羊、肉禽、蛋禽、水产等多个品类提供数智化服务，助力农户养得起、管得好、卖得出、赚得多。农业农村部农村经济研究中心研究员张照新认为，该模式实现了生物资产的数字化，促进生产、管理等环节的数据实现有效共享与应用。

推动农业数智化升级，需要克服数字化成本高、数据要素孤岛化、融合应用欠缺等难题。京东科技农业科技部相关负责人说，农业数字化需要降低应用成本，只有技术更加经济可行，农业数字化才能落地生根，有效带动农业生产提质增效。

日前，京东科技农业科技部正式推出全链路农业数字化解决方案：从农户经营生产的卡点、堵点问题出发，以自研的通用数字化平台为底座，引入盘点、识别、监管等人工智能技术，服务种植、养殖、溯源、流通等多种场景，盘活产业数据要素。该模式有利于降低数字化应用成本，助力金融机构风险评估和贷款决策，达成“产、供、销、融”一体化。

从试点实践到正式推出，企业农业数字化解决方案发挥技术优势，推动地方特色产业发展：在重庆市酉阳土家族苗族自治县，当地的琥珀茶油上线一个月，销量即上涨40%；在内蒙古自治区通辽市库伦旗，荞麦产业实现数字化，今年整体销量预计提升10%……

为更好构建公平、高效的农业生态系统，京东科技一方面汇聚集团零售、物流、健康等内部生态，横向打通互联网、技术平台、资源平台的协同整合与资源共享能力；另一方面与产业链合作伙伴联动，助力地方构建特色产业生态体系。在湖北省随州市，企业携手合作伙伴提供数字化服务，夯实一产标准化、提升二产附加值、塑造三产品牌力，实现了“品质农业—消费升级—农民增收”的正循环，助力当地特色蔬菜迎来好行情。

立足农业数字化解决方案，京东科技日前又推出“京稷计划”。未来3年，企业将打造100个农业科技示范基地，服务1000家农业企业和1000万名农户，不断提升农业数智化水平，助力乡村发展。

《 人民日报 》（ 2024年05月29日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经