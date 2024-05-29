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深化拓展优势产业开放合作（观象台）

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2024年05月29日07:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　与合作伙伴在人才链、创新链、产业链、供应链等全价值链开展合作，积极探索本地化经营模式，实现业务耦合、成果共享，中国优势产业“走出去”的道路会越走越宽广

　　

　　日前，随着奇瑞汽车西班牙工厂项目签约，中国汽车进军西欧市场迈出实质性步伐。与常规海外产能布局不同，这座位于西班牙加泰罗尼亚大区的整车工厂不是新建，奇瑞也没有控股，品牌更没有悬挂“奇瑞”标识。

　　据介绍，这座工厂原为某跨国车企的西班牙基地，曾于2021年停产关闭。根据协议，奇瑞与西班牙一家汽车公司成立合资企业，对方控股。奇瑞汽车将于今年三、四季度率先投产新型电动汽车，使用奇瑞全球征集的国际化品牌OMODA商标，合作方旗下车型也将在此生产。预计至2027年，年产量达到5万辆，2029年增至15万辆，此举将为当地提供约1600个工作岗位。

　　既能提升企业在国际市场的影响力，又能给当地带来新的经济和就业增长，奇瑞的新举措得到了海外合作伙伴的欢迎，也启示我们：深化拓展开放合作，是推动我国优势产业进一步发展的必然要求。

　　近年来，中国新能源汽车产业凭借快速的产品迭代能力、高效敏捷的供应链以及超强的成本控制能力，加上全球最大、最完备的充换电基础设施以及超大规模国内市场的支撑，已经锤炼出全球竞争优势。业内公认，当前是中国新能源汽车全球化的最佳时间窗口，而用开放共赢的心态拥抱全球化，深度融入全球产业链，是中国从汽车大国迈向汽车强国必须要跨过的门槛。

　　再看动力电池产业。2023年，我国动力电池装车量全球占比63.5%，装车量全球前十的企业中，我国占据六席。中国动力电池行业无论在核心技术、制造能力、产业链还是成本控制等方面都具有明显竞争优势。今年一季度，欧洲新能源汽车增速回落，当地车企对电动化进程也进行了调整。通过合作共赢的方式，帮助海外车企降低动力电池成本，提升当地新能源汽车的市场竞争力，不仅可以让合作伙伴享受到中国技术成果，更能推动全球汽车产业电动化进程，做大新能源汽车产业蛋糕，为全球绿色低碳转型作出积极贡献。

　　深化拓展开放合作，要坚持长期主义，以产业链的深度嵌入实现成果的更好共享。这其中的关键，就是合作方式的创新。合资、入股、产品出口、技术授权……各种有利于合作双方可持续发展的方式都值得尝试。前不久，宁德时代董事长曾毓群提出“开放式创新”观点，其核心是与全球车企、其它电池公司分享电池技术，助力能源可持续转型。去年，宁德时代通过提供专利许可、设备支持、生产现场管理和供应链质量管理等协助，不占有股份，只收取技术服务费的方式，已经尝试用技术授权模式为福特在美国本土建设电池工厂。

　　合作方能共赢。与合作伙伴在人才链、创新链、产业链、供应链等全价值链开展合作，积极探索本地化经营模式，实现业务耦合、成果共享，中国优势产业“走出去”的道路会越走越宽广。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月29日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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