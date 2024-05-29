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安徽合肥市——

攀创新高峰，育产业新机（新视点）

本报记者 邱超奕
2024年05月29日07:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　大科学装置“夸父”预计明年建成，国产芯片“骁鸿”实现交付，第三代自主超导量子计算机“本源悟空”吸引上百个国家的远程访问……最近，安徽合肥频频传出创新捷报。今年一季度，合肥高技术制造业增加值增长42.4%，同比提高7.5个百分点，新能源汽车产量增长28.8%，集成电路出口增长31.4%，新质生产力加快成长。

　　日前，记者跟随中国记协全国新闻界采编骨干“‘四力’实践”安徽行，走进科研院所、生产车间进行采访，感受到合肥产业创新发展的新亮点。

　　合肥西郊的科学岛，中国科学院合肥物质科学研究院强磁场中心内，一座6米多高的“大铁罐”引人注目。“这就是稳态强磁场装置，综合性能世界一流，相关实验条件国际领先。”合肥物质科学研究院院长刘建国介绍，该装置用于物理、化学、材料等领域科研探索，不仅能推动基础研究，还能助力产业创新，“比如，依托稳态强磁场、‘人造太阳’等大科学装置，已转化出质子治疗系统、新型靶向药物等一系列成果，‘十四五’以来与企业开展技术转移合同1500多项。”

　　围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链。合肥积极打造科技创新策源地，布局13个大科学装置，建成35家高水平新型研发机构，与大院大所共建53个协同创新平台，仅科学岛就孵化企业450多家，培育国家高新技术企业约80家。

　　来到合肥新桥蔚来第二工厂，室外绿草茵茵，像一座安静的花园。车间内部，工业机器人手臂翻飞，自动焊接车架，地面上，搬运机器人繁忙运转，在空中，电梯上下穿梭，运送部件完成装配……一趟流程下来，全铝车架变为光洁的车身。

　　“这里已实现100%无纸化作业，每分钟可下线一台车。”工厂负责人蒋兆君说，产线可满足高精度、高柔性要求，各车型不同配置组合选择达300多万种，可更好满足消费者多元化需求。

　　新能源汽车产业形成涵盖关键零部件、整车制造、后市场的完整产业链；新型显示形成国内技术水平最先进的产业集群；光伏逆变器出货量全球第一……近年来，合肥加快打造战略性新兴产业集群，“芯屏汽合”“集终生智”等产业规模更大、实力更强。

　　在科大国盾量子公司展厅，一款看似普通的手机引起关注。点开手机通信软件，输入一段文字，屏幕上显示的竟是另一句话。“这款手机植入了量子密钥技术，可以对文字、语音、图片等信息进行加密，在保密通信中具有价值。”国盾量子副总裁唐世彪说，公司在量子通信相关领域的同组专利数量居全球第一，产品应用于政务、金融等领域。

　　置身科大讯飞人工智能体验馆，各种智能场景让人眼前一亮：讯飞工业听诊系统靠“听声”诊断设备异常、星火大模型已装车近6000万辆、智慧教育服务全国5万多所学校……“我们将运用在人工智能领域的技术积累，为生产生活提供智慧支撑。”科大讯飞品牌市场部副总经理韩煜尘说。

　　“合肥已成立全国首个场景创新推进处，搭建科技成果转化基金丛林，形成技术、资金、产业、人才等多方面的政策支持体系。”合肥市发展改革委有关负责人表示，将继续推动科技创新和产业发展同频共振，为发展新质生产力注入更多新动能。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月29日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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