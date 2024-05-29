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“中国企业品牌价值评价模型”发布——

完善品牌评价 提升品牌价值（消费万花筒）

本报记者 林丽鹂
2024年05月29日07:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　“这款电动轮椅，既轻便又结实，操作简单，拐弯灵活。没有质量就没有品牌，在‘中国品牌日’展出的商品，质量果然不错。”年近70岁的上海杨浦区市民陆国强说。中国品牌博览会日前在上海世博展览馆举办，吸引不少消费者前来参观。

　　“黑龙江的大豆冰激凌、云南的鲜花粽子、重庆的豌杂面……在博览会可以试吃各地美食，有些品牌我之前并没有听说过，但尝试后就被‘种草’了。”上海静安区市民周梓轩说，“我们年轻人愿意尝试新品牌。”

　　“品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是满足人民美好生活需要的重要途径。”中国质量协会会长贾福兴在日前举办的2024年中国品牌发展大会上说。

　　目前，中国品牌国民认可度持续提高，一大批国货“潮品”凭借过硬的产品质量、丰富的文化内涵、优质的消费体验，赢得越来越多消费者信任和认可。与此同时，中国品牌国际影响力显著增强，优质产品出口持续增长。

　　中央企业品牌建设呈现良好发展态势。《2023年度中央企业品牌建设发展报告》显示，2023年中央企业品牌建设发展指数为180.12，同比增长19.32%，相较基期增长了近1倍。

　　为了助力中国企业持续提升品牌价值，中国质量协会此次发布了“中国企业品牌价值评价模型”，主要由超额收益、品牌作用力和品牌强度三个维度指标构成。

　　贾福兴说：“建立一套立足中国企业实践、具有中国特色的品牌价值评价体系对提升企业品牌价值至关重要。我们对标主流品牌价值评价方式，结合我国国情、政策导向、理论趋势，组织专家构建了该模型。为品牌价值评估提供了方法，为企业兼并、收购、融资等经营活动提供决策依据。”

　　“实施品牌战略、确立品牌建设的价值标杆、建立中国的企业品牌价值评价体系，与中国蓬勃发展的市场经济相匹配。”中国传媒大学国际传媒教育学院党委书记王雪野认为，“该模型借鉴国际主流评价方法，充分结合数字时代品牌价值形态的变化，构建了具有中国特色的品牌价值模型，为中国品牌价值评价理论提供了有益的实践。”

　　《 人民日报 》（ 2024年05月29日 19 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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