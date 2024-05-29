原标题：统筹抓好“硬投资”和“软建设”

国务院近期召开支持“两重”建设部署动员视频会议，要求统筹抓好“硬投资”和“软建设”，把项目建设和配套改革结合起来，既要编制完善规划，加强项目管理，打造一批标志性工程，也要优化制度供给，用改革办法和创新举措破解深层次障碍。

“软硬”两方面协同推进

首都经济贸易大学副校长陈彦斌表示，发行超长期特别国债支持“两重”建设，短期有助于扩张投资支出，起到稳增长、扩内需的作用；长期能培育和壮大新质生产力，起到促发展、提质量的作用。同时，加强国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，有助于形成高质量发展与高水平安全良性互动，也有助于更好调动地方政府与民间投资积极性。

“超长期特别国债是积极财政政策的重要发力点，是更好统筹经济发展需要和财政可持续性、夯实高质量发展基础的关键一招。”中国民生银行首席经济学家温彬表示，本轮超长期特别国债将专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，为我国经济社会高质量发展打下坚实基础。

何为“软建设”？中国宏观经济研究院投资研究所所长杨萍表示，“软建设”是指为保障项目建设而推进的制度建设，并根据需要制定出台相关专项规划和实施方案。

中诚信国际研究院执行院长袁海霞认为，从抓好“硬投资”看，稳定经济大盘、夯实高质量发展基础，离不开基础设施建设和重大项目的推动与落地。从抓好“软建设”看，强化可行性研究和效率评估、构建全链条全周期的管理机制、提高精细化科学化管理水平，以及加强制度、管理、人才层面的建设，既有助于避免重复建设、降低制度成本，又有利于提升“硬投资”的效率和效益。

“只有做好软件与硬件两方面的要素准备和资源配置，加大统筹协调力度，才能充分发挥‘两重’项目的战略作用，对经济增长中枢形成长期支撑与拉动。”袁海霞说。

部署动员视频会议还强调，要积极回应民生所盼，把实物投资和人力资本投资结合起来，把项目建设和民生保障结合起来，推动办好一批群众关心的民生实事。对此，陈彦斌认为，推动高质量发展，关键在于推动经济增长方式转型，摆脱对资本和劳动等传统要素投入的依赖，加强人力资本与科技创新的推动作用。特别是在人口老龄化大背景下，随着人口数量红利的减弱，有必要加快促进人口质量红利释放，这就需要加强人力资本投资，把实物投资和人力资本投资结合起来。同时，还要推动办好一批群众关心的民生实事，将项目建设和民生保障结合起来，积极回应民生所盼。

改革创新破解难题

“硬投资”和“软建设”如何统筹推进？国家发展改革委员会副主任刘苏社此前表示，在支持领域方面，重点聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等方面的重点任务；在组织实施方面，坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”原则，发展改革委牵头会同有关部门，切实加强统筹协调，做好资金保障，优化投入方式，加大监管力度，特别要尽快建设一批前期工作比较成熟、具备条件的项目。同时，还将抓紧推动出台实施相关配套政策，通过体制机制改革来破解深层次障碍，与重大项目建设形成合力，确保行动方案明确的任务高质量落地见效。

国家发展改革委政研室副主任李超表示，国家发展改革委正加快项目筛选和计划下达，组织各地和有关中央单位按照要求报送项目，会同行业管理部门做好项目筛选。加强项目建设资金统筹，用好国债资金、中央预算内投资、地方政府专项债券、地方政府投资等各类建设资金，积极引导社会资本参与。督促指导各地方加大前期工作力度，分级分类做好用地、环评等要素保障，推动项目尽快开工建设。加强项目全生命周期管理，制定出台管理办法，明确从项目谋划储备到监督检查的各项要求。

同时，加快“软建设”政策出台落地。国家发展改革委会同有关方面建立“软建设”任务清单，抓紧推进相关政策举措出台实施，以改革办法和创新思路破解深层次矛盾，更好发挥政策叠加效应。

加快推动落地见效

近期，多个省份召开会议，谋划推进关键领域重大项目谋划、申报和建设工作，用好用足超长期特别国债。

例如，浙江提出，坚持“国家所需”与“浙江所能”相结合、“两重”项目与集中力量办好大事要事难事相结合、“硬投资”与“软建设”相结合，切实把“两重”建设谋准谋实，以最快速度、最大努力推动“两重”建设落地见效。

目前，各地积极争取超长期特别国债，力争有更多项目纳入国家清单。袁海霞建议，各地需紧扣“两重”建设要求，加强统筹协调，完善项目储备并推动项目加速落地。一方面，尽早开展前期调研，可将项目实施可行性、各类资金到位时间、参与主体资质等更多因素纳入储备标准，完善项目筛选储备机制。另一方面，在项目按期论证及申报时，可多方统筹谋划一些跨区域、跨领域、跨层级的重点项目，充分发挥各方优势。此外，要加大配套政策支持力度，积极争取各类市场化资金支持。

在加强实施效果跟踪评估方面，李超表示，对“硬投资”任务，国家发展改革委会同有关部门依托重大项目建设推进机制，定期调度项目进展，组织开展实地督导，推动项目高质量建设实施。对“软建设”任务，建立督促落实机制，促进各项配套政策和改革举措见实效。（记者 熊丽）

(责编：方经纶、陈键)

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