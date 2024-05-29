原标题：上海 老制造的新转变

能想象吗，五角钱硬币大小的钢板，可承受17吨、差不多两头成年非洲大象的重量。这是宝钢股份生产的冷成形吉帕钢钢板能达到的最高强度——1.7吉帕（GPa），其热成形吉帕钢性能更强，最高能达2.0GPa，均为全球最高水平。

不止于此，4月初，宝钢股份生产的超低碳QP980钢卷已在东风日产某车型前立柱加强板上成功试制，成为世界首件超低碳第三代超高强吉帕钢零件。

“作为材料‘新物种’的吉帕钢用于车身骨架，可明显提高汽车的安全性和轻量化水平。”宝钢股份有限公司汽车板技术服务首席工程师鲍平告诉记者。宝钢汽车板在中国市场占有率已超50%，通过自主研发，宝钢汽车板可为汽车企业提供全品种全系列汽车用钢。

宝钢股份董事、总经理、党委副书记吴小弟说，近年来钢铁行业相对低迷，但宝钢股份取得稳定业绩，关键在于公司始终坚持传统产业“高端化、智能化、绿色化”发展方向，坚持自主创新、协同研发，才在实现自身高质量发展同时，也有效推动全产业链优化升级。

连日来，记者在采访中了解到，“老字号”宝钢的力争上游，只是上海加快发展新质生产力、着力构建现代化产业体系亮色中的一笔。上海立足自身资源禀赋、产业基础、科研条件等，以制造业高质量发展为首要任务，用新技术改造提升传统产业，在构建现代化产业体系新征程上迈开新步伐。

上海市经济信息化委总工程师葛东波介绍，2023年，上海规上工业总产值3.94万亿元，增加值增长1.5%；工业投资增长5.5%，其中制造业投资增长6.7%；战略性新兴产业工业总产值占规上工业总产值比重提升至43.9%；“海陆空”等领域规模持续壮大：船舶增长15.5%，新能源汽车增长34.7%，航空增长28.8%。

上海产业创新体系不断完善，搭建起国家级（3家）、市级（11家）两级制造业创新中心网络，形成100家国家级为引领、915家市级为骨干、2000余家区级为支撑的企业技术中心三级创新网络，创新链产业链加快融合。

在对宝钢股份的采访中，最强烈的感受就是“宝钢不仅仅在做钢”——按吴小弟总结，“老制造”正在发生三大新转变，即从中国到全球、从钢铁到材料、从制造到服务。

从2015年开始，宝钢股份深耕近10年，开发了四代汽车白车身，是国内首个完全自主开发白车身的材料供应商，一度引得业内纷纷询问：“宝钢是不是要造车了？”

白车身，是指装焊完毕尚未涂装的车身，就好比汽车的“骨架”，决定了安全基础。“我们造白车身不是要造车，而是为了更好地从用户角度考虑，做好材料研发生产。”鲍平说。

“钢的性能终归会到极限，但是下游行业的需求仍在不断变化和提升，因此我们还在研制铝合金、镁合金甚至碳纤维等材料，用一句时髦的话来说，叫提供‘综合材料解决方案’。”吴小弟介绍，未来宝钢股份将联合产业链、加大协同研发，更好地用“工业粮食”来支撑构建现代化产业体系。

无独有偶。作为港口机械设备制造领域“顶流”的振华重工，如今津津乐道于自己的新身份——“全球最大自动化码头系统化解决方案供应商”。

记者在振华重工长兴基地采访看到，这里正按世界各地客户的要求，定制化生产岸桥。岸桥是振华重工的主营产品，已连续27年保持全球市场份额第一，自2008年起市场份额始终保持在70%左右。“如今还有另一个‘70%’——全球70%的自动化码头都有了振华参建的身影。”振华重工长兴分公司副总经理徐建中说。

自动化操控系统就像码头的“灵魂”。近年来，振华重工首创环保、安全、高效的全自动化集装箱码头装卸系统，从“造壳”走向“塑魂”，以数字化、智能化技术赋能传统码头。“这个系统包括超大型自动化岸桥、自动导向搬运车、无人化轨道吊、全自动化装卸系统等，能让码头彻底告别传统的吵、脏、乱。”徐建中介绍。自动化操控已在振华重工主导打造的洋山港四期码头完美呈现：轨道吊精准移动，自动导向搬运车“忙前忙后”，将集装箱装卸或运载到指定地点……

振华重工的创新目标是“每年创造一个世界第一”，底气就是拥有1600余人的振华设计研究总院。目前它已创造世界首台双40英尺岸桥、12000吨自航全回转起重船以及自动化码头控制系统等50余项“世界第一”。“我们正全力推进10余项国家攻关项目，布局38项核心技术、装备、软件研发。”振华重工长兴分公司党委副书记严峰表示。

中国科学技术发展战略研究院研究员苏楠表示，随着重大科技突破对驱动产业变革的先导作用愈加突出，由科技革命引发的产业变革正成为孕育和形成新质生产力的主引擎。（记者 贺浪莎 李正宇 邹童 唐一路）

(责编：方经纶、陈键)

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