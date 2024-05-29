原标题：消费金融“补血”促以旧换新

近日，中原消费金融发行首期金融债券。5月23日，中国货币网公告显示，河南中原消费金融股份有限公司2024年金融债券（第一期）成功发行。本次金融债基础发行规模15亿元，期限3年。本次发行附带超额增发权，因实际全场申购倍数超出1.4倍，增加发行5亿元债券，最终发行额度为20亿元。据悉，本期债券募集资金主要用于补充该公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。

中原消费金融副总经理邵航表示，此次发行金融债，中原消费金融运筹已久。2023年，中原消费金融获得中诚信国际给予的AAA主体信用评级。成为获得AAA评级的城商行系消费金融公司，为其金融债券发行增添了砝码。通过发行金融债券等融资方式，可以进一步增厚消费金融机构资金实力，提升稳健发展能力。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉表示，消费金融公司往往需要进行一些期限较长的投资，相比消费金融机构目前的其他融资渠道，金融债一般在到期前不得提前兑现，只能在二级市场上进行转让流通，是更加稳定的资金来源，可以满足消费金融公司长期经营战略的需要。

记者梳理显示，从消费金融行业看，招联消费金融、兴业消费金融等已发行多期金融债。今年以来，招联消费金融发行4期金融债合计80亿元，有利于进一步提高公司资产负债管理，反映其稳健经营、优良财务和良好信用逐步获得资本市场的高度认可。兴业消费金融有关负责人表示，兴业消费金融今年已发行3期金融债，发行金额总计55亿元，募集资金主要用于补充公司中长期资金，优化公司资产负债期限结构，促进主营业务发展，提升普惠金融服务能力。截至目前，该公司已累计发行9单规模达150亿元的金融债。

消费金融机构一头连着金融市场，需要持续引入质优价廉的资金；另一头连着用户，应加大信贷投放，满足用户多样化消费需求。天眼查数据研究院高级分析师陈倞表示，金融债是消费金融机构多元融资渠道之一。通过发行金融债，不仅可以保证资金来源的稳定性，还能有效抵补信贷投放的风险，进而促进消费金融公司可持续稳健经营。

近年来，消费金融机构积极响应国家促消费政策，以高质量的消费信贷服务提振并助力消费恢复和扩大。今年3月份，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，开展家电产品以旧换新、推动家装消费品换新。专家表示，对消费金融机构的消费信贷业务来说，这是一个重要机遇，要加快设计用款灵活、价格实惠的消费信贷产品，加大消费信贷支持。

招联首席研究员董希淼认为，目前消费金融公司在资本补充方面受到的约束比较多。金融管理部门应在资本补充、产品创新、科技输出等方面采取更多的支持政策，以更大力度支持消费金融公司良性创新和高质量发展。尤其是在消费金融公司资本补充方面还可以继续创新，通过支持消费金融公司的良性发展来进一步提振消费，让消费金融公司作为专业的消费信贷经营金融机构，在促消费、扩内需方面发挥更大的作用。（记者 王宝会）

(责编：方经纶、陈键)

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