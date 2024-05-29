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国内首张全矿井厘米级扫描地图绘成

2024年05月29日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：国内首张全矿井厘米级扫描地图绘成

记者28日从中国煤炭科工集团（以下简称“中国煤科”）获悉，中国煤科西安研究院透明地质公司近日利用高精度激光雷达扫描建模技术，绘成了国内首张全矿井厘米级扫描地图。这份地图实现了全矿井巷道的测绘级扫描与重建，以厘米级精度刻画了矿井地下实况。

“巷道是煤矿进行生产活动的主要场所，也是构建智慧矿山和透明地质的重要节点。由于巷道中的生产活动集中，内部环境复杂多变，因此一直是测量成像的难点。”中国煤科西安研究院透明地质公司总经理刘再斌介绍，公司积极探索新技术，采用先进的便携式激光扫描设备，对煤矿全巷道进行全面细致地扫描，并结合特有的全局标定与配准技术，成功构建了高精度点云模型。

据介绍，高精度点云模型不仅可以全面呈现巷道的实际尺寸和结构，为煤矿井下设备精准定位提供数据支持，还能通过接入煤矿实时动态数据库，实现模型数据的实时动态更新和可视化展示。该模型为煤矿的智能定位、智能巡检和安全监测工作提供了支撑，提升了煤矿安全生产水平。

“全矿井激光扫描高精度建模技术的成功应用，不仅提高了测量工作的效率和精度，更为煤矿安全生产和可持续发展提供了重要的技术支持。”刘再斌表示，未来，中国煤科西安研究院透明地质公司将根据煤矿智能化生产的需求，不断对该技术进行迭代升级，持续为煤矿安全生产和高效运营提供更多、更加可靠的技术支持。（记者 刘园园）

(责编：方经纶、陈键)
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