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全球首个血橙高质量基因组发布

2024年05月29日09:13 | 来源：科技日报
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原标题：全球首个血橙高质量基因组发布

　　5月27日，记者从重庆市农业科学院获悉，该院果树研究所柑橘创新团队杨蕾、洪林、王敏、李霜等研究人员发布了国际首个血橙高质量基因组。相关研究成果近日在国际期刊《科学数据》发表。

　　杨蕾介绍，血橙是一种极具特色的甜橙品种，具有较高花青素含量，其含有的多种成分对人体健康有益。目前，国内血橙主要在川渝地区种植，总种植面积超过100万亩，其中重庆有40余万亩。然而，现主栽血橙品种存在品质不稳定等问题。

　　团队开展自主品种选育，发掘高糖高花青素的芽变新资源“内秀”。其花青素含量更高，血色更深，糖度也更高。由于国际上尚未有公开发布的高质量血橙基因组，团队利用第三代测序技术，对血橙芽变资源进行了全基因组测序，成功组装了首个血橙高质量基因组，测序深度可达65X，基因组组装完整度评估为98.20%。此外，团队结合比较基因组学分析，揭示了血橙花青素合成能力的染色体结构变异基础。

　　检测分析表明，在中国西南地区，“内秀”在甜度和红度方面都超过了当地主流品种“塔罗科”血橙，具有强大市场潜力。此项成果将有力推动高品质血橙功能基因研究和基因组进化研究工作，并为后续血橙特异基因挖掘和育种利用提供核心素材。（记者 雍黎）

(责编：方经纶、陈键)
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