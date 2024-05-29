人民网北京5月29日电 （记者车柯蒙）第八届中日韩工商峰会27日在韩国首尔举行。峰会期间，中日韩工商界代表围绕经济振兴、可持续发展等议题展开深入研讨。

当前，中国在全球生产供应链和消费市场体系中占据重要地位。业界认为，此次峰会的顺利召开，对于推动三国间经济合作，把握新一轮全球科技革新的发展机遇具有促进意义。

“我们通过数智化工厂赋能高效生产，充分满足每年数百万台面向全球用户的智能产品的制造需求，谱写‘中国制造’新篇章。”峰会期间，九号公司创始人兼董事长高禄峰应邀参会。作为一家专注于创新短交通和服务机器人领域的全球化企业，高禄峰表示，公司自成立起便在产品研发和生产制造中不断积累核心技术能力，从技术创新到算法迭代，再到使用体验和智能制造，加大“中国制造”在效率、速度、成本控制等方面的竞争优势。

从市场来看，作为该公司在亚太区域的重要市场，其在日本和韩国均设有分公司或办事处，以更好地开展本地化经营。从细分业务来看，电动滑板车、电动平衡车等短交通产品在韩国和日本一直占有重要市场份额，公司商用配送服务机器人产品在两国也有布局。

以在日韩广受欢迎的共享电动滑板车为例，在韩国市场，九号公司与10多家当地主流共享出行运营商合作，提供共享电动滑板车及电动自行车出行解决方案。在整个共享短交通出行领域，其共享电动滑板车供应量占当地市场的85%以上。

公司2023年年报数据显示，报告期内实现营收超102亿元，其中境外收入达47.05%，其车联网数据也显示，截至目前，全球累计入网用户数超过1600万人。

(责编：王连香、高雷)

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