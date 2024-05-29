人民网北京5月29日电 （记者栗翘楚）1956年，新中国第一辆“解放”牌货车下线；2009年，中国汽车产销量首次双双突破1000万辆大关，成为世界第一大汽车产销国；2023年，我国汽车产销均首次超过3000万辆，连续15年保持全球第一……

中国汽车产业崛起是21世纪全球汽车业的现象级事件，不仅对中国科技、中国制造、中国经济发展意义重大，更对全球经济和全球汽车产业转型产生巨大推动力和深远影响。

迈入新时代，中国汽车市场既有造车新势力的异军突起，也有传统车企在传承中的不断创新。回望历史，与中国汽车工业同龄的北京汽车制造厂，创造了中国汽车制造史上的多个“第一”，特别是212越野车，更是见证了国家的富强和军人的豪情。

上世纪八十年代，小轿车还未“飞入”寻常百姓家，大街上基本上清一色都是212，从“军车”到“民车”，可以说212是跨越了几代人的共同记忆。而随着我国汽车工业的蓬勃发展，居民生活水平和购买力的不断上升，在汽车行业日新月异的发展下， 212在让人们印象深刻的同时，消费者脑中其“陈旧”的设计与配置已无法满足用户的需要，往日的经典车型逐渐淡出人们的视野。

2012年，国内汽车销量为1930.64万辆；2023年我国汽车总产销量首次突破3000万辆，中国稳居世界第一大新车单一市场。十多年时间，中国汽车产业经历百年未有之大变局的重要战略机遇期，随着自主品牌崛起、“新能源”大爆发、加快“走出去”等步伐不断加快，我国汽车行业在由大变强的新赛道上实现跨越式发展。

在中国汽车工业蓬勃发展的十年里，沉寂的212并没有消失，而是不断谋求厚积薄发重回市场。

全新212官方设计手稿。受访者供图

在汽车行业快速发展的背景下，重塑经典也许比打造新品牌更难。212回归市场，魏桥新能源汽车管理总部总裁兼北京汽车制造厂董事长陆付军无疑是领路人之一。作为一名有着军旅情怀的退伍老兵，他表示：“212不止是一个车型，更是一种文化烙印和传承。复兴这个品牌，也是复兴我们的梦想和情怀。”

而在复兴的道路上，北京汽车制造厂和212品牌也有着坚实的后盾——魏桥创业集团。2023年，世界五百强企业魏桥创业集团控股北京汽车制造厂，让212复兴之旅提速。

陆付军表示：“造车是需要一代人甚至几代人的积累，不能急于盈利。只要找到正确的路，并坚持做下去，踏实承担起责任，努力地做好产品和服务，通过口碑传播，总有一天会厚积薄发。”

今年下半年，全新212将在产线先进的青岛基地下线，并与众多车型同场竞技。正如陆付军所说：“对212的爱，是铭刻在许多越野爱好者的骨子里的，只要我们能继承和发扬212的优秀特质，打造出一款‘最硬’的越野车，做好品质管理，满足这个时代消费者需要的极致体验，那么212是具备独有的魅力和竞争实力的。”

(责编：王连香、高雷)

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