人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

沈阳全区域解除商品房限购限售

2024年05月29日17:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社沈阳5月29日电（记者于也童、洪可润）为进一步活跃房地产市场，推动楼市稳定发展，沈阳市近日发布多项优化政策，在全区域解除限购、限售基础上，不再实施新建商品住房销售价格指导。

　　根据新政，对于贷款购买沈阳市商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。取消沈阳市首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。此外，2024年4月1日至2024年9月30日期间，职工在沈阳市行政区域贷款购买自住住房，职工本人及其配偶可申请提取住房公积金余额支付购房首付款，提取时限为2024年11月30日前。

　　新政同时优化了住房公积金个人住房贷款中住房套数认定标准，根据缴存人家庭在购房地拥有住房套数和住房公积金贷款次数，确定执行首套或二套最低首付款比例及住房公积金贷款利率档次，并将住房公积金“商转公”贷款申请条件中商贷已偿还5年（含）以上调整为商贷已偿还3年（含）以上，其他申请条件不变。

　　记者了解到，2024年，沈阳市计划新建商品住房供应348万平方米，新增供应商品住房用地185.1公顷；计划筹集配售型保障性住房0.42万套；筹集保障性租赁住房0.5万套；实现发放公租房租赁补贴3.5万户。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
锚定“转化医学” 国货品牌探索功效护肤新路径
　　人民网北京5月29日电 （记者车柯蒙）当前，随着美妆行业走向专业化和精细化，功效护肤正与皮肤医学结合得越发紧密，中国皮肤学级护肤品的市场高速发展。数据显示，2016至2021年间，中国皮肤学级护肤品市场规模的年复合增长率达32.6%，约为化妆品行业规模增速的3倍。…
共寻零碳之道 首届西门子可持续发展论坛将于上海举行
　　人民网北京5月29日电 （焦磊）当前，全球加速迈向绿色低碳化，可持续发展逐渐融入经济发展与商业世界的脉搏，减少产品环境足迹、提高可持续表现已经成为企业发展的必由之路。 当前，随着各个国家和地区的市场对于全生命周期碳足迹的要求愈发严苛，这对企业绿色发展提出了更高要求。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部