新华社沈阳5月29日电（记者于也童、洪可润）为进一步活跃房地产市场，推动楼市稳定发展，沈阳市近日发布多项优化政策，在全区域解除限购、限售基础上，不再实施新建商品住房销售价格指导。

根据新政，对于贷款购买沈阳市商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。取消沈阳市首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。此外，2024年4月1日至2024年9月30日期间，职工在沈阳市行政区域贷款购买自住住房，职工本人及其配偶可申请提取住房公积金余额支付购房首付款，提取时限为2024年11月30日前。

新政同时优化了住房公积金个人住房贷款中住房套数认定标准，根据缴存人家庭在购房地拥有住房套数和住房公积金贷款次数，确定执行首套或二套最低首付款比例及住房公积金贷款利率档次，并将住房公积金“商转公”贷款申请条件中商贷已偿还5年（含）以上调整为商贷已偿还3年（含）以上，其他申请条件不变。

记者了解到，2024年，沈阳市计划新建商品住房供应348万平方米，新增供应商品住房用地185.1公顷；计划筹集配售型保障性住房0.42万套；筹集保障性租赁住房0.5万套；实现发放公租房租赁补贴3.5万户。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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