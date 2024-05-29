人民网北京5月29日电 （记者车柯蒙）当前，随着美妆行业走向专业化和精细化，功效护肤正与皮肤医学结合得越发紧密，中国皮肤学级护肤品的市场高速发展。数据显示，2016至2021年间，中国皮肤学级护肤品市场规模的年复合增长率达32.6%，约为化妆品行业规模增速的3倍。

5月22日，苏州协和药业在上海召开战略发布会，发布企业全新战略，以继续锚定“转化医学”开启功效护肤的新篇章。

苏州协和药业科学技术专家委员会参与产品的研发。受访者供图

记者了解到，当前，消费者也对护肤市场提出了更高的要求，皮肤学级护肤品市场规模正快速增长。聚焦中国品牌在这一市场的布局，虽然外资品牌发展先于国货，但得益于部分国货品牌的加速突破，国货品牌正积极抢占这一赛道。

“皮肤科医生研究皮肤，知道皮肤的生理需求，知道问题肌肤的病理状况以及解决方法，那么在企业做出产品后，产品究竟是否有效果、有没有解决皮肤的问题，还得请皮肤科医生来做判断。”前空军总医院皮肤病医院院长、皮肤科主任刘玮教授表示。

皮肤科医生究竟能在功效护肤产品中扮演怎样的角色，功效护肤品研发与医学研究又应如何相互促进？业界认为，“转化医学”是行业新的发力方向。

“通俗来讲，‘转化医学’就是让在专业研究所里得到的研究成果，慢慢转化为老百姓唾手可得的东西。”中国医学科学院皮肤病研究所（医院）原激光科创始人周展超教授介绍，早在上世纪八十年代末，就已经有中国企业在探索“转化医学”。

据周展超教授介绍，1989年，中国医学科学院北京协和医学院皮肤病医院（研究所）（以下简称皮研所）设立了一个皮研所的联营厂，目的就是将部分优秀的院内制剂，转变成普通老百姓日常能够用到的产品。这个联营厂就是苏州协和药业的前身，而将皮肤学教授配方转化为能满足更多人需求的普通产品，正是“转化医学”的具体实践。据介绍，苏州协和药业推出“协和维生素E乳”正是“转化医学”的代表产品，它由医院制剂转化而来，能有效解决皮肤干燥问题。截至2023年底，该产品累计已卖出超5000万瓶。

“转化医学”如何进一步满足消费者需求，成为国货品牌探索功效护肤的新路径？业界认为，首先，“转化医学”护肤品的源头是经过足量临床验证的医生配方，保证了产品的有效性和安全性；其次，医生配方注重的是配方而非特定成分，因此产品中仅用有效的护肤成分，以精准针对、极简护肤；最后，产品由皮肤科医院药剂师、企业配方师、临床医师多方共同参与联合研发而来。

“通过皮肤科医生配方，能够打造出更适合国人皮肤的功效护肤品，针对性满足国内消费者的护肤需求。”刘玮教授表示。

“转化医学”的发展同样受益于政策的引领。“健康中国2020”战略研究中提出要“推动有利于国民健康的医学模式的转化”。业界专家认为，得益于政策支持，转化医学护肤品在化妆品行业有着广阔的应用前景。

如今，化妆品市场也正发生着变化。2023年，国货美妆销售额同比增长21.2%，市场份额达50.4%，首次超过外资化妆品品牌。这背后，正是中国品牌的坚守与创新。

“1987年，化妆品产值也仅有18亿元，生产企业也只有百家左右。从品牌来看，能与外资品牌抗衡的本土品牌更是屈指可数，就想要打造一个国人自己的护肤品牌，并让其‘飞入寻常百姓家’。”苏州协和药业创始人郑正华表示。

从80年代开始，皮研所的众多皮肤学教授都深度参与到苏州协和药业产品的研发、升级，苏州协和药业也不断丰富专业皮肤学“专家库”。对于郑正华而言，“始终坚持为解决老百姓皮肤问题”是品牌的核心竞争力。

(责编：王连香、高雷)

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