本报记者 严 冰

图①：国航机队。

国航供图

图②：5月6日，国航北京至利雅得直飞首航航班的旅客抵达沙特阿拉伯利雅得哈立德国王机场。

新华社记者 王海洲摄

图③：5月6日，工作人员在沙特阿拉伯利雅得哈立德国王机场迎接国航北京至利雅得直飞首航航班的旅客。

新华社记者 王海洲摄

图④：5月17日，在古巴哈瓦那，乘坐国航北京—马德里—哈瓦那直飞航班的旅客抵达何塞·马蒂国际机场。

华金·埃尔南德斯摄（新华社发）

图⑤：一架由中国国际航空公司执飞的波音787—9客机在古巴首都哈瓦那何塞·马蒂国际机场降落。

华金·埃尔南德斯摄（新华社发）

当地时间5月17日18时23分许，一架由中国国际航空公司（以下简称“国航”）执飞的波音787—9客机在古巴首都哈瓦那何塞·马蒂国际机场降落，标志着北京—马德里—哈瓦那直飞航班成功复航。

自4月28日起，国航陆续新开北京—利雅得、北京—达卡航线，复航北京—马德里—圣保罗、北京—马德里—哈瓦那航线，国航航线网络重新覆盖全球六大洲。

国航商务委员会华北营销中心副总经理赵莉在接受本报记者采访时说，国航在布局全球网络时，始终积极落实共建“一带一路”倡议，近年来国际航线开航重点都放在共建“一带一路”国家，加快构建互联互通的空中走廊，助力打造“空中丝绸之路”。目前国航在共建“一带一路”国家已经开通60条航线，通航36个城市、28个国家。这些航线已经占到国航国际航线总量的56%，目前“一带一路”航线恢复率已超过90%。

四条航线各具特色

与世界相交，与时代相通。国航通过不断开辟新的国际航线，致力于构筑连接世界文明的空中桥梁，与乘客携手共赴浪漫温馨的文化之旅。四条复航和新开国际航线，积极助力国家高水平“走出去”，助力中国与世界各国之间的交流与合作，各具代表性与特色。

第一条航线，北京—马德里—圣保罗，4月28日复航，每周2班，由波音787执飞。圣保罗是巴西东南部圣保罗州的首府，也是巴西、拉丁美洲乃至南半球最大的都市。北京—马德里—圣保罗航线是目前中国大陆到南美洲唯一的航线，它跨经三大洲，也是世界上最长的航线之一。今年是中巴建交50周年，中巴航线的复航能够更好地满足两国之间旅客的出行需求，有力加强中国与南美的联通，为促进金砖国家经贸合作构建了新通道。巴西有着神奇的亚马孙热带雨林、变幻多姿的海滩风景，早在2004年就已成为中国公民出国旅游目的地。圣保罗的复航可以更好地促进两国文化和旅游的交流合作。

第二条航线，北京—马德里—哈瓦那，5月17日复航，每周2班，由波音787执飞。哈瓦那是古巴的首都和最大的城市。古巴是第一个与新中国建交的拉美国家，北京—马德里—哈瓦那航线，是中国与古巴之间唯一的直飞航线，在两地的互联互通中发挥着先导作用。古巴又被称为“加勒比明珠”，几百个风景点像翡翠般点缀在海岸线上，海明威笔下的古巴海滩、世界闻名的古巴雪茄、热情好客的古巴人民，令这个加勒比海上的国度充满魅力，也成为世界一流的旅游和疗养胜地。哈瓦那航线的复航，将进一步促进中古两国在政治、经贸、文化、旅游等领域的交流与合作，实现共同发展和繁荣。

第三条航线，北京—利雅得，5月6日新开，每周3班，由空客330执飞。利雅得是沙特阿拉伯的首都和第一大城市。沙特是最早参与共建“一带一路”的国家之一。随着共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”的深度对接，中沙经贸合作和人员往来显示出更强大的韧性和活力。北京—利雅得航线的开通，为中国与中东地区尤其是沙特阿拉伯提供了顺畅的空中通道，可以助力中沙乃至中国与中东之间经贸、文化、旅游等领域的交流合作。利雅得经过几十年的发展，已成为世界最著名的花园城市之一。当乘坐国航航班，飞越迷人的红海、穿越鲁卜哈利大沙漠，来到“花园之城”利雅得，会体验到古老伊斯兰文化与现代城市感相融合的新鲜感受。

第四条航线，北京—达卡，计划于6月开航，预计每周4班。达卡是孟加拉国的首都和第一大城市，被称为“清真寺之城”。孟加拉国是一个多民族、多宗教的国家，有着独特的历史、多元的文化和风俗习惯。它地处丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的交汇处，是共建“一带一路”的重要参与者，也是首个加入共建“一带一路”倡议的南亚国家。开通北京—达卡航线，可以在两国首都间搭建起更为便捷的空中桥梁，进一步促进两国经济往来和人文交流，拉紧合作纽带。

精心设计出行产品

每一次飞行都是人生的一段体验，每一张机票都记录着一次难忘的空中旅程。

针对国际旅客的多元需求，国航精心设计推出多款更具特色的出行产品，为旅程增添更多便捷与舒适，致力于为旅客提供卓越的服务体验，让每一次飞行都成为一次美好的回忆，为旅客创造更多惊喜与感动。

赵莉介绍，当旅客航程涉及中转时，为旅客提供了通程登机服务，行李直挂，一站直达。同时，在中转点，还准备了中转休息室或中转酒店服务，让旅客在长途旅行中也能享受到舒适的休息环境。对于两舱（头等舱和商务舱）及贵宾会员旅客，在部分国家出入境时可体验一下快速通关尊享礼遇，这一服务将为旅客节省宝贵的通关时间，机场的行程更加高效便捷。为了全面升级旅客的地空出行体验，还推出了空中+轨道、空中+铁路、空中+巴士、空中+豪华车接送等通用型服务产品，提供无缝衔接的出行服务，让旅程更加顺畅、愉悦。

国航为两大特殊群体60岁以上的银发族和学生群体，精心打造了专属定制产品。它不仅是一种优惠购票的权益，更承载了对这两大群体的深深关爱与敬意。首先，敬老权益卡2024版已全新上线。在原有国内版的基础上，进一步拓宽了适用范围，全新推出国际和地区航线可适用的国际及地区版。它是对长者的一份敬意与关怀，非常适合作为孝心好礼馈赠给父母。而对于学生群体，国航学生专区的产品福利今年再升级。为学生们准备了多重惊喜礼遇，有更多的国际特惠权益。这些产品，送出的不仅是物超所值的航线体验，更是一份温馨陪伴。

品牌价值彰显实力

六十九年风雨兼程，国航始终初心未改，坚持专业信赖，打造国际品质，彰显中国风范。数代国航人的精神与智慧，铸就了今日的声誉与成就。

赵莉告诉记者，国航的前身要追溯到1955年成立的民航局北京管理处，1988年，中国国际航空公司正式成立。在此后的几十年里，国航经历了重组、上市等一系列重大变革，实力不断发展壮大。2010年，深圳航空加入国航系大家庭，去年山东航空正式成为国航一员，进一步巩固了国航系在世界航空运输企业中第一阵营的地位。从成立之初到今天，国航始终致力于成为具有全球竞争力的世界一流航空公司，引领行业发展。

国航的品牌价值如何衡量呢？世界品牌实验室给出了答案，他们2023年对国航品牌价值的估值是2351.62亿元。国航连续17年被评为“世界品牌500强”，是中国民航唯一一家进入“世界品牌500强”的企业。这个荣誉不仅彰显国航的品牌实力，更体现了国际社会对中国民航业的认可和尊重。

国航拥有先进的飞机机队，国（航）深（航）山（航）合计运营飞机905架，是亚洲机队规模最大的航空公司之一，也是国内宽体机数量最多的航空公司，这使得航线网络更加广泛，旅客体验更加舒适高效。目前国航已引进国产ARJ飞机24架，这是中国力量的有力彰显。安全飞行，离不开安全的飞行环境、严谨的安全管理体系，国航通过全方位、全链条的安全保证，传递着平安与吉祥。

枢纽网络也是国航核心优势之一。国航打造的是双核枢纽——首都机场世界级枢纽、成都天府机场国际枢纽，这是连接世界的重要节点。国航整体的网络布局呈现出四角菱形状，围绕着京津冀、长三角、粤港澳和成渝四大城市群构建，这样的布局可以更好地服务于国家重大区域发展战略，促进区域经济的协同发展。国际航线网络，一直是国航的优势所在，也是重点打造的核心竞争力。国航持续推进枢纽网络战略，加快国际网络布局，航线通达六大洲。这些国际航线不仅成为中国连接世界的空中桥梁，更是连接不同文化、促进国际合作的重要纽带。

为有效落实国家可持续发展战略，国航始终将中国民航的绿色发展视为己任，积极推进民航低碳、环保、可持续的发展。早在2011年，就在首都机场实施了中国首次可持续生物燃料验证飞行。2022年又实现了首次宽体机可持续航空燃料商业载客飞行，在推动民航业深度脱碳方面迈出了坚实步伐。在国内首家创新推出“净享飞行低碳行”的自愿碳抵消服务，给旅客提供了低碳飞行的选择。国航还是中国唯一拥有夏季奥运会和冬季奥运会“双奥”合作伙伴经验的航空公司，在奥运会上传递着“双奥航空”的速度与激情，展现了高水平的服务能力和国际化形象。

国航始终牢记服务“国之大者”的使命，立足行业特征、积极践行社会责任，为国家的发展和人民的福祉保驾护航。

打造“空中丝绸之路”是民航业落实共建“一带一路”倡议的关键着力点。北京是“一带一路”的重要枢纽，首都机场是国航的世界级枢纽，未来国航将继续主动融入“一带一路”建设，围绕“六廊六路、多国多港”总体布局，全面推动“空中丝绸之路”高质量发展。

中航集团副总经理阎非表示，国航始终把推动构建新发展格局作为重要使命，努力发挥民航在促进经济社会发展方面的战略性、基础性、先导性作用。在落实共建“一带一路”倡议、服务高水平对外开放的同时，推动企业高质量发展，不断满足旅客美好航空出行需求。

（朱嘉乐、李欣然参与采写）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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