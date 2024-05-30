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用于智能网联汽车连接网络

1亿个车联网专用号码已规划

2024年05月30日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月29日电  （记者刘温馨）近日，工业和信息化部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网业务，积极支持我国智能网联汽车和车联网高质量发展。

　　当前，我国智能网联汽车产业迎来新一轮高质量发展。2023年我国汽车产销量创历史新高，双双突破3000万辆，同比分别增长11.6%和12%。与普通手机用户使用手机SIM卡联网类似，智能网联汽车依托配置车联网专用号码的物联网卡连接4G/5G网络，可支持车辆与车企后台进行数据通信、车内人员日常上网娱乐以及紧急情况下车内人员救援、道路救援的语音通信等各种功能，保障用户安全的同时，带来丰富的用车体验。

　　工业和信息化部有关负责人表示，下一步将按程序向有关基础电信企业核配车联网专用号码，不断提升码号资源管理水平，持续跟踪产业发展态势，适时补充码号资源，发挥信息通信业赋能作用，支持智能网联汽车和车联网业务高质量发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月30日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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