原标题：中巴经济走廊建设步入新阶段

近期，中国和巴基斯坦在中巴经济走廊联合合作委员会第13次会议上确定了该项目下的5条新走廊。中巴经济走廊第二阶段的5条新走廊包括增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊和开放走廊。这5条新走廊的建设符合巴基斯坦经济发展框架，无疑将成为中巴两国共同发展的新增长引擎，中巴经济走廊建设新阶段将大有可为。

“中巴经济走廊为中巴友谊和两国经济合作奠定了坚实基础。”巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔称赞道。中巴经济走廊联合合作委员会第13次会议结束后，伊克巴尔在向媒体发表讲话时强调了双方在中巴经济走廊下取得的进展，认为中巴经济走廊是两国友谊的标杆。

此次会议还重申了双方将致力于建设中巴经济走廊下的一些项目，其中包括两个水电项目。此外，根据巴基斯坦的经济形势，中巴经济走廊的一号铁路干线项目也进行了相应调整。该项目将分阶段进行建设，以贴合巴基斯坦的经济发展。对此，伊克巴尔表示，中方能源领域的官员将访问巴基斯坦，为减少项目建设阶段的电力损耗提出建议。他们还将制定解决方案，以便将常规能源有效转化为绿色能源。

与此同时，伊克巴尔还提到，巴基斯坦的经济发展目前取决于农业和工业出口的持续增长。巴基斯坦已经开始向中国出口小麦、牛肉和水果，走廊发展的新阶段还将重点关注推进农业、科技和信息技术的发展。

作为共建“一带一路”的重要先行先试项目，中巴经济走廊始终造福中巴两国，如今已进入高质量发展新阶段。正如巴基斯坦总统扎尔达里所说，巴基斯坦与中国的关系是从古丝绸之路开始就延续下来的，这一片地区自古以来就与中国进行贸易往来。多年以来，中巴经济走廊的成就有目共睹。比如，瓜达尔港是中巴经济走廊的起点之一，11年来，瓜达尔港建设取得了很多成果，其在巴基斯坦经济上的重要战略地位不言而喻。

如今，中巴经济走廊已成为中巴两国全方位合作的亮丽名片。5条新走廊的提出，是对走廊发展内涵的扩充与细化，必将带领两国经济朝着更好的方向发展。同时，两国人民友好纽带也会更加坚韧。中巴之间的铁杆友谊历经不同时代的重重考验，越发地坚如磐石。随着走廊建设不断推进，两国的全天候友谊也会越来越多地转化为务实合作成果，为两国共同发展带来殷切希望，也为构建人类命运共同体注入不竭动力。（记者 施普皓）

(责编：方经纶、陈键)

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