原标题：快递物流搭乘数智化快车

快递物流服务千家万户，连接千城百业，是人工智能应用和大模型落地的重要阵地。近年来，随着智慧物流的不断推进，智能化仓储、分拣、无人机、无人车等大规模应用，物流行业装备加速升级，效率不断提升，“次日达”“小时达”“分钟达”等不断刷新着人们对快递速度的认知。

当前，人工智能应用场景在快递物流中深化拓展，已成为行业优化服务、提高质效的关键。下一步，大数据、人工智能等新技术将如何助力快递物流“加速跑”？行业又将面临哪些挑战和制约？记者就此进行了采访。

应用场景不断丰富

4月29日上午11点左右，丰翼方舟40无人机满载快递包裹从江南大学校内图书馆出发，约3分钟后，精准地降落在校园驿站门前。这标志着无人机快递配送首条高校航线载货飞行成功。

“校园南北区快递如果错投的话，重新取回步行至少20分钟，碰到雨雪天找代取的话，大件每件5元，有了无人机投递真的省时省力！”在现场观摩无人机送快递的同学们纷纷发出感叹。

事实上，用无人机进行快递运输和配送早已不是新鲜事。丰翼无人机创始人、副总裁姜明涛介绍，目前丰翼无人机在大湾区已实现大规模常态化运营，日均运输快件超1.2万件。截至2023年底，丰翼无人机累计在全国开通215条航线，飞行80多万架次，运输货物近300万件，运输重量超1500吨，飞行总里程达400多万公里。

天上无人机越来越忙，地上无人车也越来越多。内蒙古顺丰首批5辆无人配送车在鄂尔多斯市投入使用；南京首辆极兔无人快递车正式“上岗”，每日投递量达到2000件，派送效率提升超三成；中通发布无人车运营平台“中通智驾”平台，并向全行业开放接入。今年一季度，京东物流无人车商超即时配的订单同比增长超100%。

在仓储环节，高速分拣机、搬运机器人、料箱拣货机器人等智能硬件设备也越来越常见。走进京东物流长沙亚洲一号智能物流园的智能仓储中心，一个个装着商品的货架，在各个区域之间自动穿梭。这些货架的“脚”，就是应用了5G技术的“地狼”AGV智能拣选机器人。

在这些智能拣选机器人的帮助下，所有货物实现了“送货人不动、货到人拣选”。京东物流相关负责人表示，自动作业、自动避让、自动充电的智能拣选机器人，提高了工作效率，也大大提升了应对峰值订单的处理能力。5月31日晚上8点，京东今年的“618”将正式开启。作为保障“618”的重要一环，京东物流将持续加码技术、产品、服务、运配，满足公众对高品质消费的需求，带动苏州枇杷、无锡水蜜桃等更多时令农特产品走向全国。

降本增效成果显著

国家邮政局数据显示，今年1月份至4月份，邮政行业寄递业务量累计完成569.5亿件，同比增长21.7%。其中，快递业务量累计完成508.1亿件，同比增长24.5%。与此同时，主要企业持续完善寄递网络体系，提质增效成效显现。一季度，重点地区快递服务72小时妥投率为77.2%，同比提高1.8个百分点。

“我国快递业增速斐然，实现高速发展，主要得益于人工智能技术的发展与应用。”北京邮电大学邮政发展研究中心主任赵国君认为，近年来，各大快递物流企业加快数智化发展，建设自动化分拨中心，投入智能分拣设备，加大无人设备应用，提高了包裹流转效率，让快递跑得更快，满足了人民群众提速、提质、提效的美好用邮需要。

在山东临沂，中通快递鲁南最大分拣中心已全部投入使用。园区外，一辆辆货车排队入园，园区内，全自动分拣线马力全开。

“临沂商贸市场繁荣，物流需求旺盛，对分拣能力和寄递时效要求更高。”山东临沂中通负责人张佳介绍，得益于自动化和智能化，整个转运中心可部分实现“黑灯工厂”，流水线工人变成了技术性队伍，在人力成本降低的同时，转运效率还大大提高，“从装卸称重到扫描分拣，全部实现了自动化智能化，每小时可分拣40万件，峰值操作量每天可达千万件，准确率达99.99%”。

中通快递首席技术官杨文说：“以前是包裹在流动，现在是数据抢在包裹前面流动。通过大数据分析和人工智能技术可以提前预测包裹流量，实现了车辆、人员调配智能决策，快递在分拨转运以及末端配送环节的效率直线上升，进一步提升了用户满意度，降低了快递‘最后一公里’的物流成本，从而反哺商家和消费者。”

“人工智能给快递物流降本增效、质量提升、客户体验等方面都带来了显著影响。”菜鸟物流科技物流云总经理李洪波分析，基于大数据的单量预测和智能调度可以实现更精准的物流资源配置，大幅减少空仓或爆仓问题发生。同时，随着机器视觉和智能控制技术的发展，货物在仓储、分拣、运输等各环节操作中的破损率也大幅降低。智能客服系统的应用，更是实现了为用户提供24小时在线的订单状态、异常提醒、催件改派、到件通知等服务，大大提升了客户寄递体验。

适应智能经济时代

面对新一轮技术变革为物流业发展带来的全新机遇，快递物流企业已积极行动起来。李洪波说，近年来，菜鸟将人工智能技术不断应用到仓储、分拨、运输、配送、驿站等各个业务场景中。为提升运营效率，研发高精度预测和智能调度系统，以提升供需匹配和资源利用率；为应对跨境物流链路长、环节多的问题，研发全链路机器视觉系统，降低包裹错分率，提升履约质量；为应对不同国家海外消费者沟通的问题，研发跨语言多渠道智能客服产品，支持跨境卖家和物流企业提升海外消费者的服务能力。

“用户的需求和市场上的商业形态在不断更新，也就形成了越来越多的细分场景，企业要保持成本和时效双竞争力，就需要充分了解各个产品线的市场需求和优势特点。”顺丰科技AIoT领域副总裁宋翔说，顺丰会继续完善已有的智能规划模型工具、低门槛的决策过程调整工具，实现调度成本最优的同时将资源使用效能最大化。同时，不断将技术和物流与供应链场景深度融合，提高大模型应用在特定场景下的泛化能力和深度。在不同的业务场景中，运用大语言模型提高业务运营的效率和质量。

国家邮政局市场监管司相关负责人表示，未来，人工智能会在快递物流业加速应用，深刻重构收寄、分拣、运输、投递、客服等环节，推动快递业全面进入智能经济时代。

然而，总的来看，人工智能技术的应用时间总体较短，有些技术在快递业已经较为成熟，有些技术则尚在探索阶段，客观上还面临一些挑战。比如，部分研发成果转化应用成本较高。有快递企业反映，部分人工智能技术存在“用不起”的现象，设备购置、日常管理、人才队伍等需要大量投入，使得企业成本压力较大。还有的快递企业业务场景尚未实现有效数字化，且算力非常有限，而数据和算力是人工智能得以实际应用的关键前提。

“在应用人工智能技术方面，快递企业还需要持续探索发力。”国家邮政局市场监管司相关负责人表示，一方面，在研发上持续用力，比如在智能客服等技术应用过程中，企业需要用更加直接的方式将人工客服的接入方式提供给用户；另一方面，在应用上要大胆探索，从更加长远的角度评估无人机、智能安检等对快递服务质效提升的帮助，将一些应用效果能够看得清的技术及时投入快递作业环节。（记者 吉蕾蕾）

(责编：方经纶、陈键)

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