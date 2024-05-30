原标题：养老金融聚焦现实需求

日前，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》（以下简称《指导意见》）提出，未来5年，第三支柱养老保险规范发展，养老金融产品更加丰富，对银发经济、健康和养老产业的金融支持力度持续加大，更好满足养老金融需求。

随着人口老龄化加剧，银发群体在养老方面有哪些现实需求？银行业保险业如何发挥自身优势，满足不同群体的差异化需求？养老金融还有哪些发展空间？记者就此进行了采访。

金融产品持续丰富

《指导意见》提出，养老金融要健全体系、增进福祉，积极适应老龄化社会发展要求。发展第三支柱养老保险，支持具有养老属性的储蓄、理财、保险等产品发展。来自人力资源和社会保障部的最新数据显示，已有超过6000万人开通了个人养老金账户。有研究机构统计，截至今年一季度末，个人养老金账户可购买的储蓄、理财、基金和保险产品总数已经超过740个。

作为国内较早推出养老金融服务的商业银行，中信银行围绕客户全生命周期养老需求，于2022年搭建了“幸福+”养老金融服务体系，构建起“一个账户、一套产品、一个账本、一套服务、一支队伍、一个平台”六大养老业务支撑，其中养老账本用户已突破360万户。2023年，中信银行推出“平衡收支、预防风险、规划养老、长钱投资”的“三分四步”全生命周期财务规划法。与此同时，中信银行借助人工智能、大数据等前沿技术，打造了数字人财富顾问“小信”，并创新推出手机银行客户“资产负债表”，为长寿时代居民财务规划提供了新的服务方式。中信银行行长刘成认为，养老金融服务全客群、新产业，为商业银行的高质量发展提供了增量空间。养老金融包括养老金金融、养老产业金融和养老服务金融三大领域，其中，养老金金融在满足个人客户养老储备需求的同时，可为资本市场汇聚长期稳定的资金来源，也有助于商业银行更好地管理资产负债期限结构。

我国目前已有10家专业养老保险公司。2023年底，金融监管总局发布《养老保险公司监督管理暂行办法》，强调了养老保险公司聚焦养老金融主业的发展定位和总体要求，推动养老保险机构聚焦主业，更好参与和服务我国多层次、多支柱养老保险体系建设。来自中国人寿养老险公司的数据显示，截至2023年底，该公司为社保基金、3万余家企业、33个职业年金统筹区提供养老金管理服务，管理养老金规模超1.7万亿元。为满足中小企业需求，公司与多家商业银行合作开发了10款标准企业年金集合计划产品，并持续通过政策引导、营销推动、区域试点等方式推动企业年金进一步扩面提速。中国人寿集团首席投资官、中国人寿养老险公司董事长王军辉认为，在养老金管理方面，保险业较强的跨周期资产管理能力与养老金投资的长期目标高度匹配，在一二三支柱制度化的养老金积累中发挥了重要作用。实现养老金积累效应依赖于时间和复利两个因素。对个人来说，要尽早进行以养老为目的、持续的储蓄和投资，越早越从容。同时，把养老金账户交给专业的机构管理，发挥复利的威力，取得长期稳定的投资回报。

养老服务不断扩围

《指导意见》提出，探索包含长期护理服务、健康管理服务的商业健康保险产品。在风险有效隔离的基础上，支持保险机构以适当方式参与养老服务体系建设，探索实现长期护理、风险保障与机构养老、社区养老等服务有效衔接。推动金融适老化改造，提升老年人金融服务体验。

从2016年开始，长期护理保险在多个城市试点，由当地医疗保障局主导，保险公司具体执行经办，各地根据经济发展水平和参保人不同需求，采用从医保基金、企业、个人渠道进行多元化筹资的模式推进。据爱心人寿长护险团队相关负责人介绍，爱心人寿经办北京市石景山区9个街道中的5个街道的长护险。截至2024年4月底，爱心人寿经办累计咨询2.6万次，累计服务待遇享受人数2700余人，累计支付基金超过9500万元。在护理人员培训方面，试点扩大后累计组织定点护理服务机构线上、线下培训会67场，签约服务55家机构。

5月20日，爱心人寿发布“守护神爱无忧防癌健康管理计划”。爱心人寿常务副总经理左烈表示，该健康管理计划既满足被保险人长期健康管理的需要，又能够在其不幸罹患癌症时为被保险人提供治疗金，起到保险杠杆的作用，为患者解除治疗之忧。记者在采访中了解到，该健康管理计划重在健康管理前置，包括定期筛查及持续的健康管理措施，以降低被保险人患癌概率，减轻治疗负担。与此同时，投保年龄放宽到75岁，打破高龄老人“无保可投”的困境，为被保险人提供管理式医疗服务，真正实现风险减量。

作为养老服务的重要一环，养老金融服务是促进银发经济发展的重要力量。兴业银行早在2012年就率先推出养老金融综合服务方案“安愉人生”，经过10余年深耕，目前已形成以“专属服务、薪酬规划、增值权益、活动平台”为支撑的“安愉人生”养老金融生态圈。截至2024年一季度，服务老年客户已超2400万户。在线下，兴业银行持续提升网点软硬件的适老服务水平，多数网点设置了无障碍坡道、无障碍机动车停车位、紧急呼叫按钮、应急求助电话等便老敬老设施，在厅堂智能一体化系统设置老年人等特殊人群的“特殊取号”功能，为老年客户开辟“绿色通道”。在线上，打造手机银行“安愉版”，形成“视”“听”“触”多感交互的陪伴式体验。兴业银行零售平台部负责人表示，未来，兴业银行将继续发挥养老金融专业优势，全力构建涵盖养老金金融、服务金融、产业金融的综合化服务体系，做好养老金融大文章。

创新发展仍有空间

《指导意见》提出，全国性股份制商业银行要坚持差异化市场定位，围绕“五篇大文章”探索创新，努力形成具有比较优势的业务模式。鼓励保险机构开发各类商业养老保险产品，积极推进健康保险发展，有效满足多样化养老需求。

刘成认为，商业银行养老金融大文章可以从以下两个方面发力：一是要重视顶层设计，养老金融跨周期经营、跨部门协作、跨产品配置、跨渠道服务，需要建立顶层横向联系机制，为做好养老金融大文章提供组织保障；二是要保持战略定力，发展养老金融要具备长期主义的心态，要持续推进第三支柱个人养老金制度落地，同时加强居民养老意识的培育。

记者在采访中了解到，中信银行依托中信集团协同力量，在产品创新、综合服务、医疗康养等领域开展深度合作，探索打造“财富”“健康”“医养”“长寿”的养老金融服务闭环。其中，养老产业金融作为共建养老金融综合服务生态圈的重要领域，中信银行也将在多个方面积极探索服务模式：一是积极布局老龄化程度高、社会养老服务需求量大的区域和领域；二是加大支持养老产业与金融产品的联动；三是加强对养老产业的综合金融服务势能。

今年年初，泰康保险集团董事长陈东升专门撰文总结泰康在养老金融领域的布局，提出从传统寿险业“支付+投资”的二维结构模式转型为“支付+服务+投资”的三维结构模式。陈东升认为，一方面要打造最佳最优筹资模式，提高健康和养老支付能力；另一方面要建设覆盖全生命周期的、一站式的高品质医养康宁服务体系，形成从筹资到服务、从投资到支付的大健康产业生态体系的大闭环。

截至2023年底，泰康养老总资产突破1000亿元，成为首家总资产迈进千亿元的养老保险公司。近年来，泰康养老将服务领域从企业扩展至职工及其家属，实现了从企业端到个人端的服务延伸，创新推出了职域服务模式，为企业及职工提供一揽子长期保障方案。

据泰康养老首席职域业务执行官梁循标介绍，职域业务在帮助企业在不增加财务负担的情况下，给职工提供更好的保险保障。职工则可以通过持续精简的交易环节以及不断压降的交易成本，获得价格更合理、品质更上乘的医养保险服务，减轻职工自己挑选、比较保险产品的压力。职域服务模式带给泰康养老的优势也很明显，一方面通过与企业的深度合作，获得了高品质客户的青睐，增强了企业的品牌影响力；另一方面通过面向企业职工提供集中式服务，保险公司可以大大提升服务的有效性。（记者 于泳）

(责编：方经纶、陈键)

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