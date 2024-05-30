原标题：中国（绵阳）科技城多项重量级榜单揭晓

29日，以“创新驱动发展 智能引领未来”为主题的2024年中国（绵阳）科技城科技创新大会在四川绵阳举行。会上发布中国（绵阳）科技城2023年度“十大科技进展”“十大创新产品”“十大创新企业”多项重量级榜单。

中国（绵阳）科技城2023年度“十大科技进展”“十大创新产品”“十大创新企业”榜单，由绵阳市科技局、市科协牵头组建的专家评审委员会，经过自主申报、内容审查、网络评审等流程评出。中国航发四川燃气涡轮研究院的大型矢量推力航空发动机高空模拟试验设施入选“十大科技进展”。该设施是我国现役最大的高空舱，突破了多项核心技术，总体指标达到国际先进水平，填补了矢量推力功能验证试验空白，完善了发动机试验验证体系。此外，四川华丰科技股份有限公司的112G高速背板连接器等产品获评“十大创新产品”；四川中久大光科技有限公司、四川玖谊源粒子科技有限公司、四川虹科创新科技有限公司等公司获评“十大创新企业”。

“绵阳因科技而兴，因创新而盛。未来，我们将继续真抓实干、狠抓落实，加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心，为服务国家高水平科技自立自强贡献更多的绵阳力量。”绵阳市相关负责人表示。（实习记者 刘侠）

(责编：方经纶、陈键)

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