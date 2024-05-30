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2014年至2023年，我国新改建农村公路超250万公里

“四好农村路”，铺就发展快车道

本报记者 韩 鑫
2024年05月30日09:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　河北张北县，草原天路串联起多个旅游景点，带动近10万群众增收；

　　山东蒙阴县，县道辐射城乡，“四塞之固”变身大道通途，游客纷至沓来；

　　云南贡山独龙族怒族自治县，独龙江公路贯通，让独龙族乡亲出行不再难，生活水平节节高……

　　放眼神州大地，一条条农村公路纵横蜿蜒，为千家万户带来富足希望。

　　党的十八大以来，习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示，强调“既要把农村公路建好，更要管好、护好、运营好，为广大农民致富奔小康、为加快推进农业农村现代化提供更好保障。”近日，习近平总书记对进一步做好“四好农村路”建设作出重要指示强调，“新时代新征程，要持续发力，久久为功，进一步完善政策法规，提高治理能力，实施好新一轮农村公路提升行动，持续推动‘四好农村路’高质量发展”。

　　牢记习近平总书记嘱托，各地区各部门扎实推进“四好农村路”建设，“晴天一身土、雨天一身泥”成为历史，“出门硬化路、抬脚上客车”化作现实，农村“出行难”得到历史性解决，农民群众获得感不断提升。

　　农村公路覆盖范围、通达深度、管养水平、服务能力和质量安全显著提高

　　几场雨后，夏季的井冈山一片碧绿。步入江西井冈山市茅坪镇神山村，主干道路面平整、人车分流，游人如织。

　　“过去上山下坳，只有黄泥小道，不少壮劳力外出打工。”村原党支部书记彭水生说，2016年底，进村路从3米拓宽到5米，不但全部硬化，还装上了护栏。大巴直接开进村，观光人数翻了几番。2023年，神山村村民人均可支配收入超过3万元，是2015年的近11倍。

　　要想富，先修路；修好路，有出路。“十年来，‘四好农村路’建设取得实实在在的成效，农村公路覆盖范围、通达深度、管养水平、服务能力和质量安全显著提高。”交通运输部有关负责人表示。

　　农村路网不断延伸，出行条件便捷高效。

　　2014年至2023年，全国新改建农村公路超250万公里，累计解决了821个乡镇、7.06万个建制村通硬化路难题，实现了具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路。

　　县道沟通城乡、乡道往来交织、村道阡陌纵横，一张“外通内联、通村畅乡”的农村交通网络已然织就。截至2023年底，我国农村公路总里程达460万公里，其中县道69.7万公里、乡道124.3万公里、村道265.9万公里，其中沥青、水泥路比例达到91.8%。

　　管养机制更加完善，公路治理规范有序。

　　浙江绍兴市，开发“路长制”APP，实现路网运行监测的动态可视化管理；山西中阳县，优化养护资金体系，设立专门账户专项用于农村公路定期养护……截至去年底，全国各级路长达67.7万人，已实现农村公路“路长制”全覆盖，管养主体责任进一步落实。

　　如今，农村公路自动化检测率已提升至70.14%，全国农村公路基本实现“有路必养、养必到位”，优良中等路率为91.1%，“畅安舒美”的农村公路成为广袤山乡的风景线。

　　运输能力持续提升，服务更加优质普惠。

　　日益完善的农村公路网络，让“人享其行、物畅其流”照进现实。十年来，全国新增1000余个乡镇和5万余个建制村通客车，实现具备条件的乡镇和建制村全部通客车、通邮，一半以上的建制村通了公交。全国超1100个县级行政区开展了农村客货邮融合业务，开通客货邮融合线路1.1万余条，客车年代运邮件快件超2亿件。

　　促进农村发展、农业增效、农民增收，为扎实推进乡村全面振兴提供有力保障

　　“四好农村路”，铺下的是路，连起的是心，通向的是富。

　　党的十八大以来，“四好农村路”建设主动融入农村地区发展，一条条农村公路化身旅游路、资源路、产业路，成为农村地区经济社会高质量发展的重要载体。

　　特色产业因路而兴。

　　绿意浸染、风景环绕。驶入内蒙古鄂托克前旗，平坦整洁的农村牧区公路延伸向草原深处。“以前路不好，货车不愿来，买卖牛羊都困难。”昂素嘎查牧民孟克巴雅尔感慨，如今水泥路通到家门口，牛羊肉、奶制品轻松就能卖到全国各地，“我还开了牧民超市和牧家乐，日子更有奔头了。”

　　河南兰考县张庄村的蜜瓜保鲜上市、远销海外；宁夏西吉县的马铃薯飞出深山、美名远扬……“四好农村路”把农村地区和全国大市场紧紧连在一起，促进人流、物流、资金流在城乡之间双向流通，助力一大批特色产业乘势而起、知名地理标志品牌接连涌现。

　　山乡村寨因路更美。

　　绿树成荫，鸟鸣阵阵。江苏溧阳市，一条带着红黄蓝三色的公路蜿蜒向远方，骑手不时穿行而过，不少游客前来打卡拍照。经过上百次调色，溧阳一号公路融入山水，串联起沿线312个自然村和220多个旅游点，“交通线”化作“风景线”。

　　完善配套，山西太行一号旅游公路建成骑行道等绿道150公里；依形就势，浙江安吉县多条村道连起山野美景，不少村民就地办起民宿、带火乡村旅游……不少地区因地制宜开展农村公路路域环境整治，美化农村公路沿线景观，更好助推美丽乡村建设。

　　乡亲百姓因路致富。

　　“路通业兴，村子面貌焕然一新！”湖南花垣县十八洞村驻村第一书记龙科说，过去村子交通闭塞、村民生活贫困。公路打通后，猕猴桃、黄金茶走出大山，“路在山腰绕、车在林中穿”的美丽乡村路吸引了游客前来打卡。2023年，全村累计接待游客84万人次，实现旅游收入近2000万元，村民人均纯收入超2.5万元。

　　修好一条公路，搞活一片产业，带富一方百姓。2023年，全国农村公路完成固定资产投资4843亿元，新改建农村公路18.8万公里，实施交通运输领域以工代赈项目4214个，吸纳农村劳动力约20万人，为促进农村发展、农业增效、农民增收，扎实推进乡村全面振兴提供了有力保障。

　　进一步建好、管好、护好、运营好，持续推动“四好农村路”高质量发展

　　十年跋涉，十年耕耘，“四好农村路”建设结出累累硕果，得益于各地区各部门的共同努力。

　　“真金白银”倾情投入。交通运输部持续加大中央车购税等对农村公路的补助，助力农村公路加快建设。2014年至2023年，我国农村公路累计投入车购税资金7461亿元，带动全社会投资4.3万亿元。

　　“四梁八柱”更加夯实。从《农村公路中长期发展纲要》印发，到《农村公路建设管理办法》《关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见》等规章出台……2014年至2023年，20多项事关农村公路发展的政策文件相继落地，为高效推进农村公路发展保驾护航。

　　交通运输部有关负责人介绍，下一步将持续推动“四好农村路”高质量发展：一是进一步建好，继续深入实施新一轮农村公路建设改造；二是进一步管好，健全完善“路长制”运行长效机制，加快构建符合我国国情的农村公路治理体系；三是进一步护好，加快完善农村公路的长效管养机制，全面提升农村公路养护水平；四是进一步运营好，因地制宜促进农村公路与产业、旅游、文化等融合发展，加快发展农村公路路衍经济。

　　不断延伸的“四好农村路”，将助力广袤农村加快发展、亿万农民增收致富，为更好支撑和服务中国式现代化作出新的更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月30日 03 版）

(责编：方经纶、陈键)
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